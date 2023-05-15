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الأهلي بنغازي والاتحاد يتصدران دور الثمانية في دوري كرة السلة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الإثنين 15 مايو 2023, 11:23 صباحا
الأهلي بنغازي والاتحاد يتصدران دور الثمانية في دوري كرة السلة
مباراة الأهلي بنغازي والأهلي طرابلس في منافسات السلة. (صفحة نادي الأهلي بنغازي عبر فيسبوك)
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جرت أمس الأحد أربع مباريات في الجولة الخامسة لدور الثمانية ببطولة دوري السلة الليبي، فعلى القاعة الكبرى بطرابلس، فاز الأهلي بنغازي على الأهلي طرابلس (84-76)، والاتحاد على النصر (72-70).

وبمجمع سليمان الضراط ببنغازي فاز الهلال على المدينة (66-63)، وبقاعة أحمد موسى بمدينة المرج فاز فريق المروج على الشباب (84-73).

- فوز الهلال على المدينة في دور الثمانية للسلة
- الأهلي بنغازي يواصل سلسلة انتصاراته في دور الثمانية

مفكرة النتائج
الأهلي بنغازي × المروج (78-67)
الأهلي طرابلس × الشباب (91-82)
النصر × الهلال (73-55)
الاتحاد × المدينة (74-55)
النصر × الهلال (73-55)
الأهلي بنغازي × المروج (78-57)
الأهلي طرابلس × الشباب (91-82)
الاتحاد × المدينة (74-55)
الأهلي بنغازي × الهلال (75-63)
النصر × المروج (88-81)
الأهلي طرابلس × المدينة (80-54)
الاتحاد × الشباب (76-63)

ترتيب الفرق المتنافسة   
الصدارة بالعلامة الكاملة لفريقي الأهلي بنغازي والاتحاد برصيد 10 نقاط لكل منهما، وثالثا الأهلي طرابلس والنصر بـ9 نقاط لكل منهما، وخامسا المروج والهلال بـ6 نقاط لكل منهما، وفي آخر الترتيب الشباب والمدينة بـ5 نقاط.

مباريات الجولة السادسة
اليوم الإثنين سيكون الموعد مع الجولة السادسة، بالقاعة الكبرى بطرابلس ستقام مباراتان، الأولى ستجمع بين الأهلي طرابلس والنصر، وتعقبها مباراة الاتحاد مع الأهلي بنغازي، وبمجمع سليمان الضراط ببنغازي الهلال يلتقي الشباب، وبقاعة أحمد موسى بمدينة المرج فريق المروج يتبارى مع المدينة.

الاتحاد والأهلي طرابلس في الجولة السابعة
وتبقى من مرحلة الذهاب الجولة السابعة وتقام الأحد 21 مايو الجاري، فعلى القاعة الكبرى بطرابلس الاتحاد يلتقي الأهلي طرابلس، والشباب يتبارى مع المدينة، وبمجمع سليمان الضراط ببنغازي النصر يلتقي الأهلي بنغازي، وبقاعة أحمد موسى بمدينة المرج الهلال يلتقي المروج.

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