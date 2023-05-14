التعادل السلبي يخيم على لقاء الأهلي طرابلس والأولمبي

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

خيم التعادل السلبي على لقاء الأهلي طرابلس والأولمبي اليوم الأحد على ملعب الجميل، في المباراة المؤجلة من الأسبوع الخامس للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم من مرحلة الإياب عن المجموعة الثانية.

وتأجلت المواجهة بسبب مشاركة فريق الأهلي طرابلس في منافسات بطولة الأندية العربية لكرة القدم، إذ تمكن الأهلي من تحقيق الفوز في مواجهة الذهاب بأربعة أهداف لهدفين على نظيره النهضة العماني في الدور التمهيدي الثاني من البطولة.

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وأضاع الأهلي طرابلس الكثير من الفرص طيلة الشوطين وخصوصًا في الدقائق الأخيرة بينما فرض الأولمبي دفاعًا قويًا أمام هجمات الأهلي، وبحث عن الهجمات المرتدة والكرات الثابتة، من أجل خطف هدف أمام الأهلي، إلا أن المواجهة لم تبتسم لأي من الفريقين.