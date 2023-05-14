انتهى استوديو الـ«VAR».. للحالات التحكيمية لمباراة الأهلي طرابلس والأولمبي

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش استوديو الـ«VAR» عبر قناة الوسط «WTV» الحالات التحكيمية لمواجهة الأسبوع السادس من مرحلة إياب الدوري الليبي لكرة القدم «دورينا»، اليوم الأحد، بين الأهلي طرابلس والأولمبي.

ويعرض برنامج «VAR STUDIO» تحليل الحالات التحكيمية بنهاية «الاستوديو التحليلي»، وتقدمه الإعلامية آزاد عبدالباسط مع الحكم الدولي السابق سليم بالخواص.

واستعرض البرنامج حالات مباريات اليوم بين فريقي الأهلي طرابلس والأولمبي التي انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف، ضمن منافسات المجموعة الثانية للدوري الليبي.

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