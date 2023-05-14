المنتخب الوطني لرفع الأثقال يشارك في بطولة أفريقيا بتونس

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

يشارك المنتخب الوطني لرفع الأثقال في بطولة أفريقيا للكبار بتونس التي تقام خلال الفترة من 11 إلى 20 مايو الجاري، والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024، وسافرت بعثة المنتخب إلى قرطاج اليوم الأحد.

ويشارك المنتخب الليبي في البطولة بأربعة رباعين وهم: محمد غلام في وزن 67 كلغ، إحسان شلابي في وزن 73 كلغ، ومحمد الشارف في وزن 81 كلغ، وأحمد أبوزريبة في وزن 102 كلغ.

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ويتولى الإشراف على تدريبات المنتخب المدرب الوطني صلاح الأدهم.

استقبال حافل للبعثة

وحظيت بعثة المنتخب لرفع الأثقال باستقبال وترحيب كبيرين في تونس، وفي مقدمة المستقبلين للبعثة كان رئيس الاتحاد الليبي للعبة وعدد من أفراد أسرة رفع الأثقال الليبية التي تتواجد في تونس تحضيرًا لهذه البطولة المهمة.

بعثة المنتخب الليبي لرفع الأثقال من مطار تونس، 14 مايو 2023. (الإنترنت)