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شاهد: تعليق ثلاثي تحليل قناة الوسط «WTV» على نتائج فريق التعاون في «دورينا»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 14 مايو 2023, 03:11 مساء
شاهد: تعليق ثلاثي تحليل قناة الوسط «WTV» على نتائج فريق التعاون في «دورينا»
استديو تحليل قناة الوسط «WTV». (صورة مثبتة من الفيديو)
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أشاد محللو قناة الوسط «WTV» بفريق كرة القدم الأول بنادي التعاون، بعد النتائج الأخيرة التي حققها الفريق في مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا».

وحرص محللو قناة الوسط «WTV»: عادل الخمسي وعلي أرحومة وعبدالرحيم نجم، على إبراز قدرات فريق التعاون الفنية بعد تحقيق نتائج إيجابية أمام الأهلي بنغازي والنصر في مسابقة الدوري.

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مباريات المجموعة الثانية
المجموعة الثانية ستنطلق مبارياتها، الثلاثاء المقبل 16 مايو الجاري، بثلاث مباريات على ملعب الجميل، المدينة ثامن الترتيب بست نقاط يلتقي بأبوسليم ثاني المجموعة بـ25 نقطة، والمراقب بشير عنان.

وعلى ملعب مصراتة، فريق الخمس تاسع الترتيب بخمس نقاط، يحل ضيفًا على الاتحاد المصراتي سابع الترتيب بثماني نقاط، والمراقب جمال أمبية، وعلى ملعب أبوسليم أساريا سادس الترتيب بست نقاط، يحل ضيفًا على الاتحاد متصدر المجموعة بثلاثين نقطة، والمراقب عادل سويسي.

استكمال المواجهات الخميس
ويوم الخميس 18 مايو الجاري، تستكمل المواجهات بمباراتين، على ملعب مصراتة السويحلي خامس الترتيب بـ17 نقطة، يستضيف الأولمبي رابع الترتيب بـ18 نقطة، والمراقب أمحمد بن غرسة، وعلى ملعب أبوسليم الأهلي طرابلس ثالث الترتيب بـ23 نقطة، يلتقي بالمحلة آخر الترتيب بـثلاث نقاط، والمراقب وحيد صالح.

تردد قناتي الوسط (WTV) على النايل سات
تردد (WTV1): HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6
تردد (WTV2): SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

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