عبر «WTV».. الأهلي طرابلس يستقبل الأولمبي على ملعب الجميل ضمن مؤجلات «دورينا».. الأحد

القاهرة - بوابة الوسط

تستكمل، اليوم الأحد، مباريات الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا»، ويلتقي الأهلي طرابلس بالأولمبي على ملعب الجميل، في تمام الساعة 4:00 بتوقيت ليبيا، ومؤجلة من الجولة الخامسة إياب، يصحبها استوديو تحليلي عبر قناة «WTV».

كشفت قناة الوسط «WTV» أحدث مواعيد للاستوديوهات التحليلية والنقل المباشر لمباريات «دورينا»، حيث انتهت، أمس السبت، مواجهات الجولة السادسة من دور الإياب عن المجموعة الأولى.

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مباريات المجموعة الثانية

المجموعة الثانية ستنطلق مبارياتها الثلاثاء المقبل 16 مايو الجاري، بثلاث مباريات على ملعب الجميل، المدينة ثامن الترتيب بـست نقاط يلتقي بأبوسليم ثاني المجموعة بـ25 نقطة، والمراقب بشير عنان.

وعلى ملعب مصراتة، فإن فريق الخمس تاسع الترتيب بـخمس نقاط، يحل ضيفا على الاتحاد المصراتي سابع الترتيب بـثماني نقاط، والمراقب جمال أمبية، وعلى ملعب أبوسليم أساريا سادس الترتيب بست نقاط، يحل ضيفا على الاتحاد متصدر المجموعة بثلاثين نقطة، والمراقب عادل سويسي.

استكمال المواجهات الخميس

ويوم الخميس 18 مايو الجاري، تستكمل المواجهات بمباراتين، على ملعب مصراتة السويحلي خامس الترتيب بـ17 نقطة، يستضيف الأولمبي رابع الترتيب بـ18 نقطة، والمراقب امحمد بن غرسة، وعلى ملعب أبوسليم الأهلي طرابلس ثالث الترتيب بـ23 نقطة، يلتقي بالمحلة آخر الترتيب بـثلاث نقاط، والمراقب وحيد صالح.

فقرة التحليل التحكيمي للمباريات

فقرة (VAR STOUDIO) نهاية كل استوديو تحليلي ويكون زمنها من 10-15 دقيقة.