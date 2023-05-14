لقاءات مهمة يتصدرها الأهلي طرابلس والأهلي بنغازي في دوري السلة الليبي (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

يتجدد، اليوم الأحد، الموعد مع أربع مباريات في الجولة الخامسة من دور الثمانية في بطولة الدوري الليبي لكرة السلة، فعلى القاعة الكبرى بطرابلس يجمع اللقاء بين الأهلي طرابلس والأهلي بنغازي، وتعقبها مباراة الاتحاد والنصر.

وبمجمع سليمان الضراط في بنغازي المدينة يلتقي الهلال، وبقاعة أحمد موسى بمدينة المرج يلتقي فريق المروج مع الشباب، وتعقبها مباراة المدينة مع الهلال.

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مفكرة النتائج

الأهلي بنغازي × المروج (78-67)

الأهلي طرابلس × الشباب (91-82)

النصر × الهلال (73-55)

الاتحاد × المدينة (74-55)

النصر × الهلال (73-55)

الأهلي بنغازي × المروج (78-57)

الأهلي طرابلس × الشباب (91-82)

الاتحاد × المدينة (74- 55)

الأهلي بنغازي × الهلال (75-63)

النصر × المروج (88-81)

الأهلي طرابلس × المدينة (80-54)

الاتحاد × الشباب (76-63)

الترتيب قبل جولة الأحد

تساوت أربعة فرق الأهلي بنغازي والأهلي طرابلس والنصر والاتحاد بـ8 نقاط لكل منها وبفارق ما له وما عليه من نقاط السلات، يأتي الأهلي بنغازي أولا سجل 324 وعليه 237 الفارق + 87.

ويأتي الأهلي طرابلس ثانيا، حيث سجل 331 نقطة وعليه 246 الفارق + 85 نقطة، ويأتي النصر ثالثا، حيث سجل 314 نقطة وعليه 239 الفارق + 63، والاتحاد رابعا سجل 283 نقطة وعليه 239 نقطة الفارق + 63 نقطة.

مباريات الجولة السادسة

غدا الإثنين سيكون الموعد مع الجولة السادسة، وتشهد القاعة الكبرى في طرابلس اقامة مباراتان، الأولى ستجمع بين الأهلي طرابلس والنصر، وتعقبها مباراة الاتحاد مع الأهلي بنغازي.

وبمجمع سليمان الضراط في بنغازي الهلال يلتقي الشباب، وبقاعة أحمد موسى بمدينة المرج فريق المروج يتبارى مع المدينة.

الجولة السابعة الأحد 21 مايو

بالقاعة الكبرى بطرابلس الاتحاد يلتقي الأهلي وطرابلس، والشباب يتبارى مع المدينة، وبمجمع سليمان الضراط ببنغازي النصر يلتقي الأهلي بنغازي، وبقاعة أحمد موسى بمدينة المرج الهلال يلتقي المروج.

الأهلي بنغازي في منافسات كرة السلة. (صفحة نادي الأهلي بنغازي عبر فيسبوك)

الأهلي طرابلس في منافسات كرة السلة. (صفحة نادي الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)

الأهلي بنغازي في منافسات كرة السلة. (صفحة نادي الأهلي بنغازي عبر فيسبوك)

الأهلي طرابلس في منافسات كرة السلة. (صفحة نادي الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)