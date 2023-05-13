انتهى استوديو الـ«VAR».. للحالات التحكيمية لمباريات اليوم من «دورينا»

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش استوديو الـ«VAR» عبر قناة الوسط «WTV» الحالات التحكيمية لمواجهات الأسبوع السادس من مرحلة إياب الدوري الليبي لكرة القدم «دورينا» اليوم السبت.

ويعرض برنامج «VAR STUDIO» تحليل الحالات التحكيمية بنهاية «الاستوديو التحليلي»، وتقدمه الإعلامية آزاد عبدالباسط مع الحكم الدولي السابق سليم بالخواص.

واستعرض البرنامج حالات مبارايات اليوم بين فريقي الأخضر والصداقة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، والثانية بين النصر والتعاون والتي انتهت بفوز التعاون بثنائية نظيفة، ضمن منافسات المجموعة الأولى للدوري الليبي.

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