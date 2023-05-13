شاهد عبر قناة «الوسط» «WTV2»: مباراة التعاون والنصر في «دورينا»

القاهرة - بوابة الوسط

تنطلق اليوم السبت مباراة التعاون والنصر في تمام الرابعة مساء بتوقيت ليبيا، ضمن منافسات الأسبوع السادس من إياب الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا» عن المجموعة الأولى، وتنقلها قناة الوسط الثانية «WTV2».

يدخل النصر المواجهة بغية تحقيق الفوز واستعادة الصدارة التي اكتسبها في الأسبوع الماضي، قبل أن يقتنصها الأهلي بنغازي هذا الأسبوع عقب فوزه على شباب الجبل أمس الجمعة، مرسلًا إياه إلى الدرجة الأدنى رسميًا، بينما التعاون يسير في مسعاه نحو الخلاص من مراكز الهبوط.

ويملك النصر في رصيده 25 نقطة تبقيه في المركز الثالث، بينما الفوز يعيده إلى الصدارة، فيما يملك التعاون صاحب المركز الثامن 14 نقطة، بفارق أربعة نقاط عن الصداقة السابع، الذي تنتظره مواجهة قوية أمام الأخضر في نفس التوقيت.

تردد قناتي الوسط (WTV) على النايل سات

تردد (WTV1): HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

تردد (WTV2): SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

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