قناة «WTV» تقدم استديو موسعا لمباراتي «دورينا».. السبت

القاهرة - بوابة الوسط

تستكمل، اليوم السبت، مباريات الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا»، وكشفت قناة الوسط «WTV» أحدث مواعيد للاستوديوهات التحليلية والنقل المباشر لمباريات الجولة السادسة إيابا من «دورينا»، بتوقيت ليبيا.

يقدم استديو التحليل، اليوم السبت، مؤيد إسكندر، في حضور محللي قناة الوسط «WTV» عبدالرحيم نجم، وعادل الخمسي، وعلي أرحومة، تتبع الاستديو فقرة «VAR» لمدة ربع الساعة، للتعليق على الحالات التحكيمية المشكوك في صحتها خلال المباريات.

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السبت 13 مايو

الأخضر × الصداقة - شيخ الشهداء 3:30 استوديو «WTV».

التعاون × النصر - ملعب أجدابيا 4:00 نقل «WTV2». (استوديو مزدوج)

الأخضر رابع الترتيب بـ21 نقطة، والصداقة سادس الترتيب بـ18 نقطة، والمراقب فوزي الدالي، وعلى ملعب أجدابيا النصر متصدر المجموعة الأولى بـ25 نقطة يحل ضيفًا على التعاون ثامن الترتيب بـ14 نقطة، والمراقب عمر جمعة.

مفكرة النتائج

الصقور × دارنس (2-2)

الهلال × التحدي (2-0)

الأهلي بنغازي × شباب الجبل (1-0)

مباريات المجموعة الثانية

المجموعة الثانية ستنطلق مبارياتها الثلاثاء المقبل 16 مايو الجاري، بثلاث مباريات على ملعب الجميل، المدينة ثامن الترتيب بـ6 نقاط يلتقي بأبوسليم ثاني المجموعة بـ25 نقطة، والمراقب بشير عنان.

وعلى ملعب مصراتة فريق الخمس تاسع الترتيب بـ5 نقاط، يحل ضيفا على الاتحاد المصراتي سابع الترتيب بـ8 نقاط، والمراقب جمال أمبية، وعلى ملعب أبوسليم أساريا سادس الترتيب بـ6 نقاط، يحل ضيفا على الاتحاد متصدر المجموعة بـ30 نقطة، والمراقب عادل سويسي.

استكمال المواجهات الخميس

ويوم الخميس 18 مايو الجاري، تستكمل المواجهات بمباراتين، على ملعب مصراتة السويحلي خامس الترتيب بـ17 نقطة، يستضيف الأولمبي رابع الترتيب بـ18 نقطة، والمراقب امحمد بن غرسة، وعلى ملعب أبوسليم الأهلي طرابلس ثالث الترتيب بـ23 نقطة، يلتقي بالمحلة آخر الترتيب بـثلاث نقاط، والمراقب وحيد صالح.

فقرة التحليل التحكيمي للمباريات

فقرة (VAR STOUDIO) نهاية كل استوديو تحليلي ويكون زمنها من 10-15 دقيقة.