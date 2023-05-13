الشرع: الرياضة الليبية ليست بخير بسبب انحدار المستوى

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد

قال نائب رئيس نادي الوحدة السابق واللاعب المعروف عبدالعظيم الشرع، إن الرياضة الليبية ليست بخير، لأنها أصبحت مكبلة بالمبالغ الباهظة التي أثقلت كاهل الأندية.

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وأبدى الشرع اندهاشه في منشور له على صفحته الشخصية «فيسبوك»، قال فيه: «انحدار مستوى الرياضة، رغم الاحتراف والأموال الطائلة».

وأضاف «عندما كانت الأموال في زمن الهواية كانت أفضل فنيا وإداريا»، و«الأندية الليبية لا تملك مقومات الاحتراف الذي تحول إلى سياسة ابتزاز من الرياضيين».

واختتم نائب رئيس نادي الوحدة السابق عبدالعظيم الشرع، قائلا: «المناخ الرياضي حاليا ملوث وامتلات النفوس بالكراهية في الوسط الرياضي».