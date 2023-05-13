رئيس نادي الفالوجا العماري: على الدولة الاستمرار في دعم الأندية الرياضية

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد

طالب رئيس نادي الفالوجا عبدالرحيم العماري، الدولة بالاستمرار في دعم الأندية الرياضية، مؤكدا أن الدعم المالي المقدم قليل ولا يغطى مصاريف الأندية.

- قناة «WTV» تنقل مباراتي الأخضر والصداقة.. التعاون مع النصر في «دورينا».. السبت

وقال العماري في تصريحات لقناة «الشبابية»: «إنه من الصعب في الظروف الحالية اعتماد الأندية بشكل كامل على الاسثتمار والتسويق، لأن المناخ العام في ليبيا لا يشجع، واللوائح والقوانين يجب أن تكون أكثر مرونة على الجانب الاستثماري».

ووجه العماري اللوم لمن ينتقدون رؤساء الأندية، لأنهم يطالبون بالدعم المالي الذي هو حق الدولة على الجميع لاحتواء الشباب والمؤسسات الرياضية.