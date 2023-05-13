ليبيا تواجه الإمارات في انطلاق كأس العرب لكرة القدم الشاطئية

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

يخوض المنتخب الوطني الليبي لكرة القدم الشاطئية أولى مبارياته في بطولة كأس العرب لكرة القدم الشاطئية مع منتخب الإمارات، غدا الأحد، وتقام في مدينة جدة السعودية على رمال شاطئ كورنيش الحمراء.

تقام أربع مباريات، فالمنتخب العماني يلتقي المنتخب الفلسطيني، ومنتخب قيرغيزستان يلتقي مصر، وليبيا تلتقي الإمارات، والكويت تلتقي جزر القمر.

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المنتخب الوطني أوقعته القرعة في المجموعة الثالثة، وتضم: الإمارات والكويت وجزر القمر، فيما ضمت المجموعة الأولى: السعودية وموريتانيا والمغرب ولبنان، وضمت المجموعة الثانية: سلطنة عمان وفلسطين والسودان ومصر.

يقود المنتخب الوطني المدرب عبدالمهيمن المريمي، ومساعد مدرب هاني المشيطي. وتم ترشيح للحكم الليبي سليمان عماد عبدالله ضمن قائمة التحكيم المرشحة للمشاركة في كأس العرب لكرة القدم الشاطئية.

جانب من منافسات كرة القدم الشاطئية. (فيسبوك)

كرة القدم الشاطئية. (فيسبوك)