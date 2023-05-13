  • Alwasat News
Atwasat

نقطة واحدة تحسم الهبوط الرسمي والمبكر لشباب الجبل إلى دوري الدرجة الأولى الليبي

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس السبت 13 مايو 2023, 01:38 مساء
نقطة واحدة تحسم الهبوط الرسمي والمبكر لشباب الجبل إلى دوري الدرجة الأولى الليبي
مباراة الأهلي بنغازي أمام شباب الجبل. (فيسبوك)
alwasat radio

هبط، أمس الجمعة، رسميا فريق شباب الجبل من فرق المجموعة الأولى إلى دوري الدرجة الأولى، بعد خسارته أمام فريق الأهلي بنغازي بنتيجة هدف دون رد، ليتأكد هبوطه بعيدا عما تبقى من مباريات أخيرة في الدوري الممتاز.

- قناة «WTV» تنقل مباراتي الأخضر والصداقة.. التعاون مع النصر في «دورينا».. السبت

وفريق شباب الجبل لم يحقق أي فوز طيلة منافسات المجموعة الأولى، ورصيده نقطة وحيدة فقط، بعد مباراته السادسة من مرحلة الإياب.

الفريق الثاني المهدد بالهبوط في المجموعة فريق التحدي، وخسر أيضا أمام فريق الهلال بنتيجة هدفين نظيفين، ورصيده بعد الجولة السادسة من مرحلة الإياب 12 نقطة فقط.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بعد انتظار.. طرح أحدث نسخة من سلسلة ألعاب الفيديو «ذي ليجند أوف زيلدا»

بعد انتظار.. طرح أحدث نسخة من سلسلة ألعاب الفيديو «ذي ليجند أوف زيلدا»
عشرات المغاربة يتظاهرون بالرباط تضامنا مع الفلسطينيين (فيديو)

عشرات المغاربة يتظاهرون بالرباط تضامنا مع الفلسطينيين (فيديو)
الفنان التشكيلي التونسي مراد شعابة

الفنان التشكيلي التونسي مراد شعابة
إردوغان يحذّر مؤيديه من دفع «ثمن باهظ» في حال هزيمته

إردوغان يحذّر مؤيديه من دفع «ثمن باهظ» في حال هزيمته
انتهت عبر قناة «الوسط»: مباراة الأهلي بنغازي وشباب الجبل في «دورينا»

انتهت عبر قناة «الوسط»: مباراة الأهلي بنغازي وشباب الجبل في «دورينا»
حائز على «نوبل» للاقتصاد يحذر: سياسة أميركا العدائية تجاه الصين تهدد بتقسيم العالم

حائز على «نوبل» للاقتصاد يحذر: سياسة أميركا العدائية تجاه الصين تهدد بتقسيم ...
«يوروبا ليغ»: روما يهزم ليفركوزن ويضع قدما في النهائي

«يوروبا ليغ»: روما يهزم ليفركوزن ويضع قدما في النهائي
براعم الأهلي بنغازي إلى نهائي الدوري على حساب النصر

براعم الأهلي بنغازي إلى نهائي الدوري على حساب النصر
إطلاق أول خط للحافلات الذاتية القيادة في المملكة المتحدة

إطلاق أول خط للحافلات الذاتية القيادة في المملكة المتحدة
بيونسيه تستهل من ستوكهولم أول جولة عالمية لها منذ سبع سنوات

بيونسيه تستهل من ستوكهولم أول جولة عالمية لها منذ سبع سنوات
إطلاق «آخر أعمال» الترميم لمتحف الموصل شمال العراق

إطلاق «آخر أعمال» الترميم لمتحف الموصل شمال العراق
ماسك الشوفان لتنعيم البشرة والتخلص من الجلد الميت

ماسك الشوفان لتنعيم البشرة والتخلص من الجلد الميت
الهلال يجتاز التحدي ويتصدر المجموعة الأولى

الهلال يجتاز التحدي ويتصدر المجموعة الأولى
متى يجب عليك استبدال فلتر الوقود بسيارتك؟

متى يجب عليك استبدال فلتر الوقود بسيارتك؟
كازا باستا إيطالية شهية وسريعة التحضير

كازا باستا إيطالية شهية وسريعة التحضير
تشمل ليبيا.. خارطة طريق أميركية لمواجهة «فاغنر» في أفريقيا

تشمل ليبيا.. خارطة طريق أميركية لمواجهة «فاغنر» في أفريقيا
دراسة نقدية لأحمد الفيتوري: الرواية الأولى.. بنية سردية مثل حجر الأساس

دراسة نقدية لأحمد الفيتوري: الرواية الأولى.. بنية سردية مثل حجر الأساس
جريدة «الوسط»: ستة أشهر قبل الموعد الانتخابي.. والغموض سيد الموقف

جريدة «الوسط»: ستة أشهر قبل الموعد الانتخابي.. والغموض سيد الموقف
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
اختتام بطولة شمال أفريقيا لتنس الطاولة وسط تأهل ليبي وهيمنة مصرية (صور)
اختتام بطولة شمال أفريقيا لتنس الطاولة وسط تأهل ليبي وهيمنة مصرية...
قناة «WTV» تنقل مباراتي الأخضر والصداقة.. التعاون مع النصر في «دورينا».. السبت
قناة «WTV» تنقل مباراتي الأخضر والصداقة.. التعاون مع النصر في ...
نقطة واحدة تحسم الهبوط الرسمي والمبكر لشباب الجبل إلى دوري الدرجة الأولى الليبي
نقطة واحدة تحسم الهبوط الرسمي والمبكر لشباب الجبل إلى دوري الدرجة...
ليبيا تواجه الإمارات في انطلاق كأس العرب لكرة القدم الشاطئية
ليبيا تواجه الإمارات في انطلاق كأس العرب لكرة القدم الشاطئية
رئيس نادي الفالوجا العماري: على الدولة الاستمرار في دعم الأندية الرياضية
رئيس نادي الفالوجا العماري: على الدولة الاستمرار في دعم الأندية ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
شهود: مسلحون يتبعون «غنيوة» وراء خطف اللاعب الدولي محمد زعبيه
شهود: مسلحون يتبعون «غنيوة» وراء خطف اللاعب الدولي محمد ......
قناة الوسط «WTV» تقدم توضيحا مهما عن نهائي كأس ليبيا بين الأخضر والأهلي طرابلس
قناة الوسط «WTV» تقدم توضيحا مهما عن نهائي كأس ليبيا بين ......
قمة الأهلي طرابلس والأخضر في نهائي كأس ليبيا دون جمهور
قمة الأهلي طرابلس والأخضر في نهائي كأس ليبيا دون جمهور...
مصدر لـ«فرانس برس»: صفقة انتقال ميسي للدوري السعودي «تمت»
مصدر لـ«فرانس برس»: صفقة انتقال ميسي للدوري السعودي «تمت»...
مشاهد مؤثرة في آخر زيارة لأسرة «قناة الوسط» للمعلق الراحل
مشاهد مؤثرة في آخر زيارة لأسرة «قناة الوسط» للمعلق الراحل...
المزيد
شاهد عبر «WTV»: الأخضر أمام الصداقة في «دورينا»
شاهد عبر «WTV»: الأخضر أمام الصداقة في «دورينا»...
قناة «WTV» تقدم استديو موسعا لمباراتي «دورينا».. السبت
قناة «WTV» تقدم استديو موسعا لمباراتي «دورينا».. السبت...
الشرع: الرياضة الليبية ليست بخير بسبب انحدار المستوى
الشرع: الرياضة الليبية ليست بخير بسبب انحدار المستوى...
رئيس نادي الفالوجا العماري: على الدولة الاستمرار في دعم الأندية الرياضية
رئيس نادي الفالوجا العماري: على الدولة الاستمرار في دعم ......
ليبيا تواجه الإمارات في انطلاق كأس العرب لكرة القدم الشاطئية
ليبيا تواجه الإمارات في انطلاق كأس العرب لكرة القدم الشاطئية...
المزيد