نقطة واحدة تحسم الهبوط الرسمي والمبكر لشباب الجبل إلى دوري الدرجة الأولى الليبي

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

هبط، أمس الجمعة، رسميا فريق شباب الجبل من فرق المجموعة الأولى إلى دوري الدرجة الأولى، بعد خسارته أمام فريق الأهلي بنغازي بنتيجة هدف دون رد، ليتأكد هبوطه بعيدا عما تبقى من مباريات أخيرة في الدوري الممتاز.

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وفريق شباب الجبل لم يحقق أي فوز طيلة منافسات المجموعة الأولى، ورصيده نقطة وحيدة فقط، بعد مباراته السادسة من مرحلة الإياب.

الفريق الثاني المهدد بالهبوط في المجموعة فريق التحدي، وخسر أيضا أمام فريق الهلال بنتيجة هدفين نظيفين، ورصيده بعد الجولة السادسة من مرحلة الإياب 12 نقطة فقط.