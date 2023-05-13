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اختتام بطولة شمال أفريقيا لتنس الطاولة وسط تأهل ليبي وهيمنة مصرية (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس السبت 13 مايو 2023, 12:29 مساء
اختتام بطولة شمال أفريقيا لتنس الطاولة وسط تأهل ليبي وهيمنة مصرية (صور)
جانب من بطولة شمال أفريقيا لتنس الطاولة. (صفحة اللجنة الأولمبية الليبية عبر فيسبوك)
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اختتمت، أمس الجمعة، بمدينة بنغازي بطولة شمال أفريقيا لكرة تنس الطاولة، بمشاركة منتخبات ليبيا ومصر والمغرب.
حضر حفل ختام البطولة رئيس اللجنة الأولمبية جمال الزروق، والنائب الأول محسن السباعي، والأمين العام خالد الزنكولي، وعضو مجلس الإدارة ورئيس الاتحاد العام لبناء الأجسام، عادل القريو.

حضر أيضا عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية علي أبوفراج، وعضو المجلس ورئيسة الاتحاد النسائي عواطف أبوشويشة، ورئيس الاتحاد الليبي للرياضات الجوية لؤي الجطيلي، ورئيس الاتحاد الليبي للكاراتيه جمال الرعيض، ورئيس الاتحاد الليبي للقوة البدنية منير الشويهدي، إضافة إلى عدد من المهتمين بالمجال الرياضي.

- 13 لاعبا في قائمة منتخب ليبيا قبل الظهور في بطولة شمال أفريقيا لتنس الطاولة

تواجد رئيس وأعضاء الاتحاد الليبي لكرة تنس الطاولة وضيوف ليبيا من أسرة الاتحاد الأفريقي للعبة ومسؤولي اللعبة في دول مصر والمغرب الحاضرين للبطولة، وتم خلال حفل الختام تتويج الفائزين بالبطولة، وكان على النحو التالي:

منافسات فرق الرجال
جاءت مصر في الترتيب الأول، والمغرب ثانيا، وليبيا ثالثا.

فريق السيدات
مصر في الترتيب الأول، والمغرب ثانيا، وليبيا ثالثا.

الفردي رجال
حل في الترتيب الأول يوسف عبدالعزيز من مصر، والترتيب الثاني محمد شومان من مصر، وفي الترتيب الثالث حل المغربي سليم كارم، ورابعا حبيب العاجيبي من ليبيا.

فردي سيدات
في الترتيب الأول مروة الهضبي من مصر، وحلت في الترتيب الثاني أميرة يسري من مصر، وجاءت ثالثا ملك غنيم من المغرب، والترتيب الرابع صوفيا الركراكي من المغرب.

نظام المتأهلين في البطولة
من خلال البطولة، سيتم تأهل اللاعبين أصحاب التراتيب الثمانية الأولى من منافسات الفردي للرجال والسيدات، وبهذا تأهل كل من لاعبي المنتخب الوطني الليبي للرجال حبيب العجايبي، ورمضان الزريبي، والحسين حمرانة. وتأهل من السيدات زينب القبائلي، وسالمة الفضيل، ومودة الفضيل، وزينب النيهوم.
 
يذكر أن البطولة مؤهلة إلى بطولة أفريقيا بتونس في سبتمبر المقبل، وأيضا مؤهلة لكأس العالم للعبة في العام المقبل، وكذلك مؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية بباريس.

جانب من بطولة شمال أفريقيا لتنس الطاولة. (صفحة اللجنة الأولمبية الليبية عبر فيسبوك)
جانب من بطولة شمال أفريقيا لتنس الطاولة. (صفحة اللجنة الأولمبية الليبية عبر فيسبوك)
جانب من بطولة شمال أفريقيا لتنس الطاولة. (صفحة اللجنة الأولمبية الليبية عبر فيسبوك)
جانب من بطولة شمال أفريقيا لتنس الطاولة. (صفحة اللجنة الأولمبية الليبية عبر فيسبوك)
جانب من بطولة شمال أفريقيا لتنس الطاولة. (صفحة اللجنة الأولمبية الليبية عبر فيسبوك)
جانب من بطولة شمال أفريقيا لتنس الطاولة. (صفحة اللجنة الأولمبية الليبية عبر فيسبوك)
جانب من بطولة شمال أفريقيا لتنس الطاولة. (صفحة اللجنة الأولمبية الليبية عبر فيسبوك)
جانب من بطولة شمال أفريقيا لتنس الطاولة. (صفحة اللجنة الأولمبية الليبية عبر فيسبوك)
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