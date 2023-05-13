«كراوع» يحفظ الصدارة للأهلي بنغازي في الدوري الليبي بهدف في شباب الجبل

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

حقق، أمس الجمعة، الأهلي بنغازي، الفوز على شباب الجبل في الجولة الخامسة عشرة للدوري الليبي لكرة القدم «دورينا». المباراة جرت على ملعب بنينا، وانتهت بهدف لصفر جاء بإمضاء اللاعب أحمد كراوع، ليحافظ الأهلي بنغازي على صدارته المجموعة الأولى برصيد 28 نقطة.

مبارتا السبت في «دورينا»

اليوم السبت، يتجدد الموعد مع مباراتين في الجولة الخامسة عشرة لفرق المجموعة الأولى، على ملعب مدينة البيضاء سيجمع اللقاء الأخضر رابع الترتيب بـ21 نقطة، والصداقة سادس الترتيب بـ18 نقطة، والمراقب فوزي الدالي.

- قناة الوسط «WTV» تعرض الأجندة الكاملة للجولة السادسة إياب من «دورينا» مع فقرة «VAR»

وعلى ملعب أجدابيا النصر متصدر المجموعة الأولى بـ25 نقطة يحل ضيفًا على التعاون ثامن الترتيب بـ14 نقطة، والمراقب عمر جمعة.

مفكرة النتائج

الصقور × دارنس (2-2)

الهلال × التحدي (2-0)

الأهلي بنغازي × شباب الجبل (1-0)

مباريات المجموعة الثانية

المجموعه الثانية ستنطلق مبارياتها الثلاثاء المقبل 16 مايو الجاري، بثلاث مباريات على ملعب الجميل المدينة ثامن الترتيب بـ6 نقاط يلتقي أبوسليم ثاني المجموعة بـ25 نقطة، والمراقب بشير عنان،.

وعلى ملعب مصراتة الخمس تاسع الترتيب بـ5 نقاط، يحل ضيفًا على الاتحاد المصراتي سابع الترتيب بـ8 نقاط، والمراقب جمال أمبية، وعلى ملعب أبوسليم أساريا سادس الترتيب بـ6 نقاط، يحل ضيفا على الاتحاد متصدر المجموعة بـ30 نقطة، والمراقب عادل سويسي.