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«كراوع» يحفظ الصدارة للأهلي بنغازي في الدوري الليبي بهدف في شباب الجبل

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس السبت 13 مايو 2023, 12:17 مساء
«كراوع» يحفظ الصدارة للأهلي بنغازي في الدوري الليبي بهدف في شباب الجبل
«كراوع» يقود الأهلي بنغازي أمام شباب الجبل. (فيسبوك)
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حقق، أمس الجمعة، الأهلي بنغازي، الفوز على شباب الجبل في الجولة الخامسة عشرة للدوري الليبي لكرة القدم «دورينا». المباراة جرت على ملعب بنينا، وانتهت بهدف لصفر جاء بإمضاء اللاعب أحمد كراوع، ليحافظ الأهلي بنغازي على صدارته المجموعة الأولى برصيد 28 نقطة.

مبارتا السبت في «دورينا»   
اليوم السبت، يتجدد الموعد مع مباراتين في الجولة الخامسة عشرة لفرق المجموعة الأولى، على ملعب مدينة البيضاء سيجمع اللقاء الأخضر رابع الترتيب بـ21 نقطة، والصداقة سادس الترتيب بـ18 نقطة، والمراقب فوزي الدالي.

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وعلى ملعب أجدابيا النصر متصدر المجموعة الأولى بـ25 نقطة يحل ضيفًا على التعاون ثامن الترتيب بـ14 نقطة، والمراقب عمر جمعة.

مفكرة النتائج
الصقور × دارنس (2-2)
الهلال × التحدي (2-0)
الأهلي بنغازي × شباب الجبل (1-0)

مباريات المجموعة الثانية
المجموعه الثانية ستنطلق مبارياتها الثلاثاء المقبل 16 مايو الجاري، بثلاث مباريات على ملعب الجميل المدينة ثامن الترتيب بـ6 نقاط يلتقي أبوسليم ثاني المجموعة بـ25 نقطة، والمراقب بشير عنان،.

وعلى ملعب مصراتة الخمس تاسع الترتيب بـ5 نقاط، يحل ضيفًا على الاتحاد المصراتي سابع الترتيب بـ8 نقاط، والمراقب جمال أمبية، وعلى ملعب أبوسليم أساريا سادس الترتيب بـ6 نقاط، يحل ضيفا على الاتحاد متصدر المجموعة بـ30 نقطة، والمراقب عادل سويسي.

استكمال المواجهات الخميس
يوم الخميس 18 مايو الجاري، تستكمل المواجهات بمباراتين، على ملعب مصراتة السويحلي خامس الترتيب بـ17 نقطة، يستضيف الأولمبي رابع الترتيب بـ18 نقطة، والمراقب امحمد بن غرسة، وعلى ملعب أبوسليم الأهلي طرابلس ثالث الترتيب بـ23 نقطة، يلتقي المحلة آخر الترتيب بـ3 نقاط والمراقب وحيد صالح.

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