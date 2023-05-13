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الأولمبي يفوز على الاتحاد ويتصدر نهائيات «قدم الصالات» (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس السبت 13 مايو 2023, 12:07 مساء
الأولمبي يفوز على الاتحاد ويتصدر نهائيات «قدم الصالات» (صور)
مباراة الأولمبي و الاتحاد في كرة الصالات. (فيسبوك)
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جرت، أمس الجمعة، بصالة كرة اليد ببنغازي مباراتان في نهائيات بطولة ليبيا لكرة القدم داخل الصالات، المباراة الأولى انتهت بفوز البروق على السويحلي بثلاثة أهداف مقابل هدف، وفي المباراة الثانية فاز الأولمبي على الاتحاد بسبعة أهداف مقابل أربعة أهداف (7-4).

- الاتحاد في مواجهة البراق في افتتاح نهائيات قدم الصالات

الترتيب بعد الجولة الثانية
الصدارة للأولمبي بأربعة نقاط له من الأهداف عشرة وعليه سبعة، ويلاحقه البروق والاتحاد برصيد ثلاث نقاط لكل منهما، وبفارق الأهداف يأتي البروق ثانيا له ثلاثة أهداف وعليه مثلها، والاتحاد ثالثا له ستة أهداف وعليه سبعة أهداف، ورابعا السويحلي بنقطة واحدة.
 
مبارتا الجولة الثالثة
اليوم السبت، يسدل الستار على النهائيات بإقامة مباراتي الجولة الثالثة والأخيرة، أولى المباريات ستجمع بين الاتحاد والسويحلي، وتعقبها مباراة البروق والأولمبي.
 
مفكرة النتائج
الاتحاد × البروق (2-0)
الأولمبي × السويحلي (3-3)
البروق × السويحلي (3-1)
الأولمبي × الاتحاد (7-4)

مباراة الأولمبي و الاتحاد في كرة الصالات. (فيسبوك)
مباراة الأولمبي و الاتحاد في كرة الصالات. (فيسبوك)
مباراة الأولمبي و الاتحاد في كرة الصالات. (فيسبوك)
مباراة الأولمبي و الاتحاد في كرة الصالات. (فيسبوك)
مباراة الأولمبي و الاتحاد في كرة الصالات. (فيسبوك)
مباراة الأولمبي و الاتحاد في كرة الصالات. (فيسبوك)
مباراة الأولمبي و الاتحاد في كرة الصالات. (فيسبوك)
مباراة الأولمبي و الاتحاد في كرة الصالات. (فيسبوك)
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