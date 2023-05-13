فرسان ليبيا في منصات التتويج ببطولة صفاقس التونسية (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

حقق فرسان ليبيا ترتيبا متقدما في بطولة صفاقس الدولية التونسية خلال منافسات اليوم الثاني من البطولة، بمشاركة العديد من الدول.

الهيمنة الليبية كانت من المركز الأول إلى المركز الخامس، حيث حصل على كأس اليوم الثاني للفئة الوسطى عبر الفارس الدولي الليبي شاهين أبوقرين.

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وجاء في الترتيب الثاني الفارس الدولي الليبي حسام فؤاد، وحل في الترتيب الثالث الفارس الدولي الليبي بشير المحيشي، وجاء في الترتيب الرابع الفارس الدولي الليبي طلال إبراهيم، وأحرز الترتيب الخامس الفارس الدولي الليبي محمد عطا الله.

جاء في الترتيب السابع الفارسة الدولية رؤيا الفرجاني، والترتيب الثامن الفارس الدولي عمر الحمروش، والترتيب الحادي عشر للفارس الدولي خيرالدين المغربي.

بطولة صفاقس الدولية للفروسية. (فيسبوك)

بطولة صفاقس الدولية للفروسية. (فيسبوك)

بطولة صفاقس الدولية للفروسية. (فيسبوك)

بطولة صفاقس الدولية للفروسية. (فيسبوك)

بطولة صفاقس الدولية للفروسية. (فيسبوك)