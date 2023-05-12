ثلاث ذهبيات ليبية في البطولة الدولية للسباحة

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

انتزع سباحو ليبيا ثلاث ميداليات ذهبية في ثلاثة سباقات خلال منافسات اليوم الأول في البطولة الدولية للسباحة الأساتذة التي تستضيفها دولة تونس.

وتستضيف تونس النخسة السادسة من البطولة الدولية للسباحة الأساتذة بداية من 10 مايو، وبمشاركة 17 دولة منهم ليبيا، إلى جانب ستة أندية محلية في تونس.

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تحصل السباح منذر يوسف ساسي علي الميدالية الذهبية في سباق الـ50 متر سباحة الصدر بزمن وقدره 31:91 ثانية.

كما حصد عبدالمالك يوسف ساسي الميدالية الذهبية في سباق الـ50 متر سباحة الصدر فئة «C1» بزمن قدره 32:74 ثانية، كما نال الميدالية الذهبية في سباق الـ100 متر سباحة الفراشة فئة «C1» بزمن قدره 1:02:83 دقيقة.

منذر ساسي سباح ليبيا من البطولة الدولية للأساتذة في تونس، 10 مايو 2023. (الإنترنت)

عبدالمالك ساسي سباح ليبيا من البطولة الدولية للأساتذة في تونس، 10 مايو 2023. (الإنترنت)