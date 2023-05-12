  • Alwasat News
Atwasat

براعم الأهلي بنغازي إلى نهائي الدوري على حساب النصر

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 12 مايو 2023, 02:49 مساء
براعم الأهلي بنغازي إلى نهائي الدوري على حساب النصر
لاعبو فريق براعم الأهلي بنغازي يحتفلون بأحد الأهداف في مرمى النصر بنصف نهائي الدوري، 12 مايو 2023. (الإنترنت)
alwasat radio

حقق فريق براعم الأهلي بنغازي الفوز على فريق النصر بثلاثية نظيفة في نصف نهائي دوري البراعم، ليعبروا إلى نهائي المسابقة.

وتمكن أحمد كرفة من افتتاح التسجيل للأهلي بنغازي قبل نهاية الشوط الأول وتحديدا في الدقيقة 40، قبل أن يضيف زميله أحمد الفزاني الهدف الثاني بالدقيقة 59، بينما اختتم صهيب الأوجلي غلة الأهداف في الدقيقة 70، لتنتهي المباراة بفوز براعم الأهلي بنغازي.

- براعم السويحلي أبطال ليبيا للكرة الطائرة
- فوز الاتحاد والأهلي طرابلس في سداسي براعم طرابلس

محاولة النصر العودة للقاء
وحاول براعم النصر العودة في المباراة، وتسجيل هدف تقليص الفارق، إلا أن دفاع الأهلي كان حاضرا بقوة في المباراة، ومنع عودة النصر، قبل أن يسجل الأوجلي ثالث الأهداف، ويمنع أي عودة محتملة للنصر.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«يوروبا ليغ»: روما يهزم ليفركوزن ويضع قدما في النهائي

«يوروبا ليغ»: روما يهزم ليفركوزن ويضع قدما في النهائي
براعم الأهلي بنغازي إلى نهائي الدوري على حساب النصر

براعم الأهلي بنغازي إلى نهائي الدوري على حساب النصر
إطلاق أول خط للحافلات الذاتية القيادة في المملكة المتحدة

إطلاق أول خط للحافلات الذاتية القيادة في المملكة المتحدة
بيونسيه تستهل من ستوكهولم أول جولة عالمية لها منذ سبع سنوات

بيونسيه تستهل من ستوكهولم أول جولة عالمية لها منذ سبع سنوات
إطلاق «آخر أعمال» الترميم لمتحف الموصل شمال العراق

إطلاق «آخر أعمال» الترميم لمتحف الموصل شمال العراق
ماسك الشوفان لتنعيم البشرة والتخلص من الجلد الميت

ماسك الشوفان لتنعيم البشرة والتخلص من الجلد الميت
الهلال يجتاز التحدي ويتصدر المجموعة الأولى

الهلال يجتاز التحدي ويتصدر المجموعة الأولى
متى يجب عليك استبدال فلتر الوقود بسيارتك؟

متى يجب عليك استبدال فلتر الوقود بسيارتك؟
كازا باستا إيطالية شهية وسريعة التحضير

كازا باستا إيطالية شهية وسريعة التحضير
دراسة نقدية لأحمد الفيتوري: الرواية الأولى.. بنية سردية مثل حجر الأساس

دراسة نقدية لأحمد الفيتوري: الرواية الأولى.. بنية سردية مثل حجر الأساس
إيلون ماسك يعلن تعيين رئيسة جديدة لـ«تويتر»

إيلون ماسك يعلن تعيين رئيسة جديدة لـ«تويتر»
أميركية ألفت كتابًا عن الحزن على وفاة زوجها.. وأُدينت بقتله

أميركية ألفت كتابًا عن الحزن على وفاة زوجها.. وأُدينت بقتله
«النقد الدولي»: تداعيات خطيرة للغاية حال تخلفت الولايات المتحدة عن سداد ديونها

«النقد الدولي»: تداعيات خطيرة للغاية حال تخلفت الولايات المتحدة عن سداد ديونها
كريم خان: أوامر القبض على المطلوبين في ليبيا مجرد خطوة أولى وسنفعل المزيد

كريم خان: أوامر القبض على المطلوبين في ليبيا مجرد خطوة أولى وسنفعل المزيد
بلدية بنغازى تبحث مع شركات صينية آليات تنفيذ عدد من المشاريع الاستثمارية

بلدية بنغازى تبحث مع شركات صينية آليات تنفيذ عدد من المشاريع الاستثمارية
زاهي حواس يرد على «كليوباترا نتفليكس» بإطلاق فيلم وثائقي

زاهي حواس يرد على «كليوباترا نتفليكس» بإطلاق فيلم وثائقي
كاريكاتير خيري - السودان

كاريكاتير خيري - السودان
توصية أميركية جديدة تدعو للبدء بالتصوير الشعاعي للثدي في سن الأربعين

توصية أميركية جديدة تدعو للبدء بالتصوير الشعاعي للثدي في سن الأربعين
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
انتهت عبر قناة «الوسط»: مباراة الصقور ودارنس (2-2)
انتهت عبر قناة «الوسط»: مباراة الصقور ودارنس (2-2)
انتهت عبر قناة «الوسط»: مباراة التحدي والهلال (0-2)
انتهت عبر قناة «الوسط»: مباراة التحدي والهلال (0-2)
الاتحاد يهزم البراق في افتتاح نهائيات قدم الصالات
الاتحاد يهزم البراق في افتتاح نهائيات قدم الصالات
الهلال يجتاز التحدي ويتصدر المجموعة الأولى
الهلال يجتاز التحدي ويتصدر المجموعة الأولى
براعم الأهلي بنغازي إلى نهائي الدوري على حساب النصر
براعم الأهلي بنغازي إلى نهائي الدوري على حساب النصر
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
شهود: مسلحون يتبعون «غنيوة» وراء خطف اللاعب الدولي محمد زعبيه
شهود: مسلحون يتبعون «غنيوة» وراء خطف اللاعب الدولي محمد ......
قناة الوسط «WTV» تقدم توضيحا مهما عن نهائي كأس ليبيا بين الأخضر والأهلي طرابلس
قناة الوسط «WTV» تقدم توضيحا مهما عن نهائي كأس ليبيا بين ......
قمة الأهلي طرابلس والأخضر في نهائي كأس ليبيا دون جمهور
قمة الأهلي طرابلس والأخضر في نهائي كأس ليبيا دون جمهور...
مصدر لـ«فرانس برس»: صفقة انتقال ميسي للدوري السعودي «تمت»
مصدر لـ«فرانس برس»: صفقة انتقال ميسي للدوري السعودي «تمت»...
مشاهد مؤثرة في آخر زيارة لأسرة «قناة الوسط» للمعلق الراحل
مشاهد مؤثرة في آخر زيارة لأسرة «قناة الوسط» للمعلق الراحل...
المزيد
ثلاث ذهبيات ليبية في البطولة الدولية للسباحة
ثلاث ذهبيات ليبية في البطولة الدولية للسباحة...
أبوقرين يحصد المركز الأول في بطولة صفاقس للفروسية
أبوقرين يحصد المركز الأول في بطولة صفاقس للفروسية...
العجائبي إلى دور الأربعة في بطولة أفريقيا لكرة الطاولة
العجائبي إلى دور الأربعة في بطولة أفريقيا لكرة الطاولة...
براعم الأهلي بنغازي إلى نهائي الدوري على حساب النصر
براعم الأهلي بنغازي إلى نهائي الدوري على حساب النصر...
الهلال يجتاز التحدي ويتصدر المجموعة الأولى
الهلال يجتاز التحدي ويتصدر المجموعة الأولى...
المزيد