براعم الأهلي بنغازي إلى نهائي الدوري على حساب النصر

القاهرة - بوابة الوسط

حقق فريق براعم الأهلي بنغازي الفوز على فريق النصر بثلاثية نظيفة في نصف نهائي دوري البراعم، ليعبروا إلى نهائي المسابقة.

وتمكن أحمد كرفة من افتتاح التسجيل للأهلي بنغازي قبل نهاية الشوط الأول وتحديدا في الدقيقة 40، قبل أن يضيف زميله أحمد الفزاني الهدف الثاني بالدقيقة 59، بينما اختتم صهيب الأوجلي غلة الأهداف في الدقيقة 70، لتنتهي المباراة بفوز براعم الأهلي بنغازي.

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