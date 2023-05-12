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الهلال يجتاز التحدي ويتصدر المجموعة الأولى

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الجمعة 12 مايو 2023, 11:31 صباحا
الهلال يجتاز التحدي ويتصدر المجموعة الأولى
لاعبو فريق الهلال يحتفلون بالفوز على التحدي في دورينا، 11 مايو 2023. (الإنترنت)
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انطلقت أمس الخميس الجولة الـ15 للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم عن المجموعة الأولى والتي شهدت إقامة مباراتين، انتهت الأولى بالتعادل، فيما حسم الهلال المواجهة الثانية ليرتقي إلى المركز الأول في انتظار باقي المباريات.

حسم التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما مباراة الصقور ودارنس على ملعب طبرق، تمكن الصقور من إنهاء الشوط الأول متقدما عن طريق علامة الجزاء بقدم لاعبه محمد ناصر في الدقيقة 45، في الشوط الثاني عادل دارنس النتيجة بقدم لاعبه مجدي أرطيبة بالدقيقة 54، قبل أن يضيف عبدالرحمن الأجنف الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 73، إلا أن الصقور تمكن من تعديل النتيجة قبل نهاية المباراة عن طريق المحترف الغاني كلفين، بينما شهد اللقاء طرد حارس دارنس عبدالرحمن الرعيض ومدافع الصقور يونس الضاوي.

- انتهت عبر قناة «الوسط»: مباراة التحدي والهلال في «دورينا»
- انتهت عبر قناة «الوسط»: مباراة الصقور ودارنس (2-2)

وبعد إضافة نقطة في رصيد الفريقين، بات دارنس في المركز الخامس برصيد 20 نقطة، بينما الصقور ارتقى سادسا برصيد 19 نقطة.

فوز الهلال والارتقاء للصدارة
على ملعب بنينا في مدينة بنغازي التقى الجارين الهلال والتحدي وانتهت المباراة بتحقيق الهلال الفوز بهدفين دون رد جاءا في شوط المباراة الأول بإمضاء اللاعبين المحترف سالونجو والمحلي أبوبكر عقيلة، وبهذا الفوز ارتقى الهلال لصدارة جدول الترتيب في المجموعة الأولى، أمام النصر والأهلي بنغازي اللذين سيلعبان أمام التعاون وشباب الجبل على الترتيب.

واليوم الجمعة سيشهد مباراة وحيدة، حيث سيسعى الأهلي بنغازي لاستعادة كرسي الصدارة من نظيره الهلال، حينما يلتقي شباب الجبل، في مواجهة يحكمها مؤمن الراعي والمساعدان داوود لاغا وسند أبوعبيد والحكم الرابع محمد يونس، والمراقب عبدالرحيم حمد.

باقي المباريات
وغدا السبت 13 مايو على ملعب مدينة البيضاء سيجمع اللقاء الأخضر رابع الترتيب بـ21 نقطة والصداقة سادس الترتيب بـ18 نقطة، والحكم محمد الزروق والمساعدان مجدي كامل وخالد النعاس والحكم الرابع مفتاح العلمي، والمراقب فوزي الدالي، وعلى ملعب أجدابيا النصر يحل ضيفا على التعاون ثامن الترتيب بـ14 نقطة، ويحكمها عبدالهادي حباس والمساعدان وحيد الجحاوي وعزالدين أبوشعفة والحكم الرابع السنوسي الحبيب، والمراقب عمر جمعة.

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