الهلال يجتاز التحدي ويتصدر المجموعة الأولى

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

انطلقت أمس الخميس الجولة الـ15 للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم عن المجموعة الأولى والتي شهدت إقامة مباراتين، انتهت الأولى بالتعادل، فيما حسم الهلال المواجهة الثانية ليرتقي إلى المركز الأول في انتظار باقي المباريات.

حسم التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما مباراة الصقور ودارنس على ملعب طبرق، تمكن الصقور من إنهاء الشوط الأول متقدما عن طريق علامة الجزاء بقدم لاعبه محمد ناصر في الدقيقة 45، في الشوط الثاني عادل دارنس النتيجة بقدم لاعبه مجدي أرطيبة بالدقيقة 54، قبل أن يضيف عبدالرحمن الأجنف الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 73، إلا أن الصقور تمكن من تعديل النتيجة قبل نهاية المباراة عن طريق المحترف الغاني كلفين، بينما شهد اللقاء طرد حارس دارنس عبدالرحمن الرعيض ومدافع الصقور يونس الضاوي.

- انتهت عبر قناة «الوسط»: مباراة التحدي والهلال في «دورينا»

- انتهت عبر قناة «الوسط»: مباراة الصقور ودارنس (2-2)

وبعد إضافة نقطة في رصيد الفريقين، بات دارنس في المركز الخامس برصيد 20 نقطة، بينما الصقور ارتقى سادسا برصيد 19 نقطة.

فوز الهلال والارتقاء للصدارة

على ملعب بنينا في مدينة بنغازي التقى الجارين الهلال والتحدي وانتهت المباراة بتحقيق الهلال الفوز بهدفين دون رد جاءا في شوط المباراة الأول بإمضاء اللاعبين المحترف سالونجو والمحلي أبوبكر عقيلة، وبهذا الفوز ارتقى الهلال لصدارة جدول الترتيب في المجموعة الأولى، أمام النصر والأهلي بنغازي اللذين سيلعبان أمام التعاون وشباب الجبل على الترتيب.

واليوم الجمعة سيشهد مباراة وحيدة، حيث سيسعى الأهلي بنغازي لاستعادة كرسي الصدارة من نظيره الهلال، حينما يلتقي شباب الجبل، في مواجهة يحكمها مؤمن الراعي والمساعدان داوود لاغا وسند أبوعبيد والحكم الرابع محمد يونس، والمراقب عبدالرحيم حمد.