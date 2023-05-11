شاهد الاستوديو التحليلي عبر قناة «الوسط»: مباراة التحدي والهلال في «دورينا»

القاهرة - بوابة الوسط

ينطلق اليوم الخميس في تمام السادسة والنصف مساء، الاستوديو التحليلي لمواجهة التحدي والهلال في ثاني مواجهات الأسبوع السادس من مرحلة الإياب للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم عن المجموعة الأولى، وتذاع المباراة عبر قناة الوسط الأولى «WTV».

ويقود الاستوديو التحليلي المذيع مؤيد إسكندر، ويستضيف محللي قناة الوسط أسامة الفزاني وعلي رحومة وعادل الخمسي، للحديث عن المواجهة، ويعقب الاستوديو فقرة «VAR» للتعليق على الحالات التحكيمية مع الخبير التحكيمي والحكم الدولي السابق سليم بالخواص.

ويأمل التحدي الفوز على الفوز على الهلال، لمحاولة تصحيح وضعه في المجموعة، قبل نهاية مرحلة الإياب، إذ يحتل المركز قبل الأخير ويبتعد بست نقاط عن أقرب مراكز البقاء، بينما الهلال يأمل الفوز للمحافظة على المركز الثالث المؤهل إلى الدور المقبل.

ويحتل التحدي المركز التاسع في الترتيب العام بعد جمعه 12 نقطة، بينما الهلال ثالثا برصيد 22 نقطة، وتفصله ثلاث نقاط فقط عن المركز الأول للدوري، الذي يحتله النصر والأهلي بنغازي مناصفة.

تردد قناتي الوسط (WTV) على النايل سات

تردد (WTV1): HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

تردد (WTV2): SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

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