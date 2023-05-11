شاهد الاستوديو التحليلي عبر قناة «الوسط»: مباراة الصقور ودارنس في «دورينا»

القاهرة - بوابة الوسط

ينطلق اليوم الخميس في تمام الرابعة مساء، الاستوديو التحليلي لمواجهة الصقور ودارنس في افتتاح مواجهات الأسبوع السادس من مرحلة الإياب للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم عن المجموعة الأولى، وتذاع المباراة عبر قناة الوسط الأولى «WTV».

ويقود الاستوديو التحليلي المذيع مراد دخيل، ويستضيف محللي قناة الوسط أسامة الفزاني وعبدالرحيم نجم وعادل الخمسي، للحديث عن المواجهة، ويعقب الاستوديو فقرة «VAR» للتعليق على الحالات التحكيمية مع الخبير التحكيمي والحكم الدولي السابق سليم بالخواص.

ويأمل الصقور الفوز على دارنس لتخطيه في الترتيب العام، إذ يتخلف عنه بفارق نقطة وحيدة، والدخول إلى المنافسة ضمن المربع الذهبي، الذي يبعد عنه بفارق ثلاث نقاط، بينما رغبة دارنس واضحة في اقتناص نقاط الفوز والتنافس على المركز الثالث المؤهل إلى الدور المقبل.

ويحتل دارنس المركز الخامس في الترتيب العام بعد جمعه 19 نقطة، مبتعدا بفارق ثلاث نقاط عن الهلال صاحب

تردد قناتي الوسط (WTV) على النايل سات

تردد (WTV1): HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

تردد (WTV2): SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

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