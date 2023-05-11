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شاهد عبر «قناة الوسط» الاستوديو التحليلي لمباريات اليوم من «دورينا»

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 11 مايو 2023, 11:52 صباحا
شاهد عبر «قناة الوسط» الاستوديو التحليلي لمباريات اليوم من «دورينا»
تنويه قناة الوسط للاستوديو التحليلي لمباريات الأسبوع الخامس من دورينا، 5 مايو 2023. (قناة الوسط)
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ينطلق الاستوديو التحليلي لمباريات الأسبوع السادس من مرحلة الإياب للدوري الليبي لكرة القدم في تمام الرابعة مساء، لتحليل مباريات اليوم الخميس بداية باللقاء القوي الذي يجمع بين الصقور ودارنس، وتختتم السهرة بمباراة التحدي وضيفه الهلال، في صراع للوصول للمثلث الذهبي.

ويقود الاستوديو التحليلي المذيع مراد دخيل، ويستضيف محللي قناة الوسط عبدالرحيم نجم وعلي أرحومة وعادل الخمسي، للحديث عن المواجهة، ويعقب الاستوديو فقرة «VAR» للتعليق على الحالات التحكيمية مع الخبير التحكيمي والحكم الدولي السابق سليم بالخواص.

مواجهة الصقور ودارنس
يأمل الصقور الفوز على دارنس لتخطيه في الترتيب العام، إذ يتخلف عنه بفارق نقطة وحيدة، والدخول إلى المنافسة ضمن المربع الذهبي، الذي يبعد عنه بفارق ثلاث نقاط، بينما رغبة دارنس واضحة في اقتناص نقاط الفوز والتنافس على المركز الثالث المؤهل إلى الدور المقبل.

ويحتل دارنس المركز الخامس في الترتيب العام بعد جمعه 19 نقطة، مبتعدا بفارق ثلاث نقاط عن الهلال صاحب المركز الثالث، بينما يحتل الصقور المركز السابع برصيد 18 نقطة.

مواجهة التحدي والهلال
يسعى التحدي إلى تحقيق الفوز على الهلال، لمحاولة تصحيح وضعه في المجموعة، قبل نهاية مرحلة الإياب، إذ يحتل المركز قبل الأخير ويبتعد بست نقاط عن أقرب مراكز البقاء، بينما الهلال يأمل الفوز للمحافظة على المركز الثالث المؤهل إلى الدور المقبل.

ويحتل التحدي المركز التاسع في الترتيب العام بعد جمعه 12 نقطة، بينما الهلال ثالثا برصيد 22 نقطة، وتفصله ثلاث نقاط فقط عن المركز الأول للدوري، الذي يحتله النصر والأهلي بنغازي مناصفة.

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