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اليوم.. ضربة بداية الأسبوع السادس إيابا من «دورينا»

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الخميس 11 مايو 2023, 10:53 صباحا
اليوم.. ضربة بداية الأسبوع السادس إيابا من «دورينا»
لقطة من مواجهة التحدي والصداقة في دورينا، 5 مايو 2023. (الإنترنت)
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تنطلق اليوم الخميس مباريات الأسبوع السادس من مرحلة الإياب للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، والبداية بمواجهتين ضمن مباريات المجموعة الأولى.

يحل دارنس ضيفا بملعب طبرق لمواجهة نظيره الصقور، بصافرة الحكم حمزة الثموني والمساعدين محمد سلامة ورياض العزابي والحكم الرابع جمعة معوض والمراقب إبراهيم الفاخري، فيما ينزل الهلال ضيفا ثقيلا على التحدي في ملعب شهداء بنينا الدولي بمدينة بنغازي، والحكم أيوب الفرجاني والمساعدان هشام شتيوي وفتحي القماطي والحكم الرابع محمد المجبري والمراقب أحمد الفيتوري.

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وتقام غدا الجمعة 12 مايو مباراة وحيدة، تجمع ثاني الترتيب العام الأهلي بنغازي بـ25 نقطة، ومتذيله شباب الجبل الذي جمع نقطة وحيدة في مشواره بالدوري، ويحكم اللقاء مؤمن الراعي ويساعده داوود لاغا وسند أبوعبيد والحكم الرابع محمد يونس والمراقب عبدالرحيم حمد.

باقي المواجهات
والسبت 13 مايو على ملعب مدينة البيضاء سيجمع اللقاء بين الأخضر رابع الترتيب بـ21 نقطة والصداقة سادس الترتيب بـ18 نقطة، والحكم محمد الزروق والمساعدان مجدي كامل وخالد النعاس والحكم الرابع مفتاح العلمي والمراقب فوزي الدالي.

وعلى ملعب أجدابيا النصر متصدر المجموعة الأولى بـ25 نقطة يحل ضيفا على التعاون ثامن الترتيب بـ14 نقطة، والحكم عبدالهادي حباس والمساعدان وحيد الجحاوي وعزالدين أبوشعفة والحكم الرابع السنوسي الحبيب، والمراقب عمر جمعة.

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