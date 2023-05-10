خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: رئيس النادي.. وضياع المبادئ

القاهرة - بوابة الوسط

رئيس النادي يجب أن يكون قدوة طيبة في تعامله مع اللاعب والمدرب والمشجع وكل الأطراف التي يتعامل معها من خلال وجوده في مسؤولية رئاسة النادي، لأنه إذا لم يحافظ على سلوكه وعلى صدق وعوده، فإن الصورة تتغير نحو الأسوأ لدى الآخرين، وقد تواجه الرئيس ظروف مادية صعبة أو نتائج رياضية سلبية، لكن طوق النجاة دائماً في الصدق والتصرف بمسؤولية من خلال مواجهة الواقع والاعتراف بما هو موجود ووضع الحلول التي تغيره نحو الأفضل، أما المراوغات والتحايل والتهرب من الآخرين بالوعود الزائفة، فإن تلك لا تسهم في حل المشاكل، إنما تؤخرها وتجعلها مثل كرة الثلج كلما تدحرجت كبرت.

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إن العمل في الأندية تربية للأجيال القادمة لتقود المسيرة الرياضية فيما بعد، وإذا تربت على الخداع والغش والطعن على الآخرين، فإن ذلك مصيبة كبرى، لأنه سوف يتحول إلى ثقافة موروثة وظاهرة لم يعد يخجل منها أحد لأنه سيمارسها الجميع في العلن.

إن الأندية الرياضية التي كانت تقدم للمجتمع خيرة النماذج في شتى المواقع القيادية شبه عاجزة اليوم عن إيجادهم بداخلها، والقضية تحتاج إلى مكاشفة وجهود لإعادة روح الأسرة للأندية وترسيخ القيم النبيلة التي تدعو إليها الرياضة، لأن هدفنا جميعا في النهاية هو الرقي بألعابنا الرياضية وتحقيق الفوز لمنتخباتنا الوطنية وبناء علاقات اجتماعية تربوية بين أبناء الوطن الواحد بعيداً عن المباريات والنقاط والكؤوس التي تكاد تفرق حتي بين الأشقاء في الأسرة الواحدة.

إن واقع حال أنديتنا اليوم يرثى له، فلا جمعيات عمومية فاعلة تحاسب ولا وزارة للرياضة تتابع وضعية الأندية إدارياً ومالياً، علماً بأن هناك العديد من الأندية لم يعد لإداراتها النصاب القانوني، بسبب استقالات عدد من أعضائها، وهناك أندية رؤساؤها حولوها إلى شبه شركات خاصة بهم يتصرفون في أموالها كأنهم ورثوها عن أسرهم، وهناك أندية الشنطة التي لا نشاط لها إلا في الانتخابات. إن الأندية هى الأساس في الرياضة، وإذا لم تجر إعادة تنظيمها بشكل عصري وتربوي ستظل المنظومة الرياضية بالكامل تدور في حلقة مفرغة وفرصة لمن لا يخاف الله أن يكون أحد الأثرياء على حساب مخصصات الشباب الذين يحتاجون إلي الكثير. إنها مسخرة سنظل ندفع في ثمنها في المشاركات الدولية كافة إلى أن يسخر الله لمجتمع الرياضة من يفجر هذا الواقع المؤسف الذي يرفضه المجتمع الرياضي، والأمل في الله كبير، خاصة بعد صدور قانون الرياضة الجديد إذا وجد من يطبقه على أرض الواقع.

أخيراً التحية للشرفاء الذين أعطوا للرياضة الكثير سنوات طويلة دون مقابل وللذين ما زالوا يعطون مع نظافة اليد وحب الرياضة ومنافساتها وتجسيد القيم والمبادئ النبيلة التي تصب في النهاية في خانة بناء المواطن الصالح في المجتمع تربوياً وبدنياً.