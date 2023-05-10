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ملعب طبرق يستقبل مواجهة دارنس والصقور في انطلاق الجولة 15 من الدوري الليبي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الأربعاء 10 مايو 2023, 02:27 مساء
ملعب طبرق يستقبل مواجهة دارنس والصقور في انطلاق الجولة 15 من الدوري الليبي
دارنس في منافسات الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم. (صفحة نادي دارنس عبر فيسبوك)
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كشفت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم مواعيد الجولة الخامسة عشرة للدوري الليبي لكرة القدم والتي ستنطلق غدًا الخميس 11 مايو.. بمباراتين بملعب طبرق، دارنس خامس ترتيب المجموعة الأولى بـ19 نقطة يحل ضيفًا على الصقور سابع الترتيب بـ18 نقطة والمراقب إبراهيم الفاخري، وعلى ملعب بنينا ببنغازي لقاء الجارين الهلال ثالث الترتيب بـ22 نقطة والتحدي تاسع الترتيب بـ12 نقطة والمراقب أحمد الفيتوري.

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الجمعة 12 مايو.. ستقام مباراة واحدة على ملعب بنينا ستجمع الأهلي بنغازي ثاني ترتيب المجموعة الأولى بـ25 نقطة وضيفه شباب الجبل بنقطة واحدة والمراقب عبدالرحيم حمد.

السبت 13 مايو.. على ملعب مدينة البيضاء سيجمع اللقاء الأخضر رابع الترتيب بـ21 نقطة والصداقة سادس الترتيب 18 نقطة والمراقب فوزي الدالي، وعلى ملعب أجدابيا النصر متصدر المجموعة الأولى بـ25 نقطة يحل ضيفًا على التعاون ثامن الترتيب بـ14 نقطة والمراقب عمر جمعه.

مواجهات المجموعة الثانية
المجموعة الثانية تنطلق مبارياتها الثلاثاء 16 مايو.. بثلاث مباريات على ملعب الجميل المدينة ثامن الترتيب بـ6 نقاط يلتقي أبوسليم ثاني المجموعة بـ25 نقطة والمراقب بشير عنان، وعلى ملعب مصراتة، الخمس تاسع الترتيب بـ5 نقاط يحل ضيفًا على الاتحاد المصراتي سابع الترتيب بـ8 نقاط والمراقب جمال أمبية.

وعلى ملعب أبوسليم أساريا سادس الترتيب بـ6 نقاط يحل ضيفًا على الاتحاد متصدر المجموعة بـ30 نقطة والمراقب عادل سويسي.

الخميس 18 مايو.. ستقام مباراتان على ملعب مصراتة، السويحلي خامس الترتيب بـ17 نقطة يستضيف الأولمبي رابع الترتيب بـ18 نقطة والمراقب امحمد بن غرسه، وعلى ملعب أبوسليم الأهلي طرابلس ثالث الترتيب بـ23 نقطة يلتقي المحلة آخر الترتيب بـ3 نقاط والمراقب وحيد صالح.

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