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الطوباشي رئيسا للمكتب الإعلامي باتحاد الطائرة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الأربعاء 10 مايو 2023, 02:20 مساء
الطوباشي رئيسا للمكتب الإعلامي باتحاد الطائرة
أنور ميلود الطوباشي. (أرشيفية : الإنترنت)
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صدر عن رئيس الاتحاد الليبي للكرة الطائرة عدنان البكباك، القرار رقم (7 لسنة 2023)، بشأن تشكيل المكتب الإعلامي بالاتحاد، برئاسة أنور ميلود الطوباشي، وعضوية كل من محمد مصباح الجوهري وأحمد عبدالسلام القاضي وإبراهيم بشير زايد.

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وعقد المكتب التنفيذي للاتحاد الليبي للكرة الطائرة اجتماعا موسعا بمدينة مصراتة، برئاسة رئيس الاتحاد عدنان البكباك، وشهد الاجتماع مناقشة عدة موضوعات، من بينها التقدم بطلب استضافة ليبيا بطولة أفريقيا للكرة الطائرة تحت 15 عاما، لمواليد (2008-2009)، والمؤهلة نحو نهائيات كأس العالم.

أيضا جرى الاتفاق على المشاركة في بطولة أفريقيا للكرة الطائرة التي تستضيفها مصر في شهر سبتمبر المقبل، وكذلك بطولة العرب للكرة الطائرة ويستضيفها العراق في أكتوبر المقبل.

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