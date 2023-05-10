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سلة النصر تفوز على المروج في مباراة مثيرة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الأربعاء 10 مايو 2023, 02:16 مساء
سلة النصر تفوز على المروج في مباراة مثيرة
فريق سلة النصر. (صفحة نادي النصر عبر فيسبوك)
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تميزت مباراة النصر والمروج في رابع جولات دور الثمانية لبطولة دوري السلة الليبي بالندية والإثارة التي جرت على أرضية مجمع سليمان الضراط ببنغازى، ولم تحسم إلا في الوقت الإضافي.

أحداث سير المباراة
ربع المباراة الأول كان التفوق فيه للنصر بفارق 9 نقاط، والربع الثاني كان متكافئا، وانتهى للمروج بفارق سلة (19-18)، وفي الربع الثالث أضاف كل فريق 12 نقطة.

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أما الربع الرابع فكانت الأفضلية فيه للمروج، الذي أنهاه لصالحه بنتيجة (25-17)، لتنتهي المباراة في زمنها الرسمي بالتعادل (73-73)، وفي الوقت الإضافي أضاف النصر 15 نقطة مقابل 8 نقاط للمروج، لتنتهي المباراة بفوز النصر (88-81).

طاقم التحكيم الثلاثي
أدار المباراة ثلاثي التحكيم هيثم الساروي وعبدالعزيز الماقوري وأمير حمودة، والمسجل أحمد البرعصي، والمسجل الإلكتروني إبراهيم البرعصي، والميقاتي فهيم السعيطي، وراقبها فنيا محمد البريكي.
 
بهذا الفوز ارتفع رصيد النصر إلى ثماني نقاط، بينما يبقى المروج بنفس رصيده السابق في المنافسات بأربع نقاط.

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