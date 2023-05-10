قناة الوسط «WTV» تعرض الأجندة الكاملة للجولة السادسة إياب من «دورينا» مع فقرة «VAR»

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت قناة الوسط «WTV» أحدث مواعيد للاستوديوهات التحليلية والنقل المباشر لمباريات الجولة السادسة إيابا من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا» بتوقيت ليبيا، تتبعها فقرة «VAR» لمدة ربع الساعة، للتعليق على الحالات التحكيمية المشكوك في صحتها خلال المباريات.

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الخميس 11 مايو 2023

الصقور × دارنس - ملعب طبرق 4:00 نقل «WTV».

التحدي × الهلال - شهداء بنينا 6:30 استوديو «WTV».

الجمعة 12 مايو

الأهلي بنغازي × شباب الجبل - بنينا 6:30 استوديو «WTV».

السبت 13 مايو

الأخضر × الصداقة - شيخ الشهداء 3:30 استوديو «WTV».

التعاون × النصـر - ملعب أجدابيا 4:00 نقل «WTV2». (استوديو مزدوج)

الأحد 14 مايو

الأهلي طرابلس × الأولمبي - الجميل 4:00 استوديو «WTV». (مؤجلة من الجولة الخامسة).

الثلاثاء 16 مايو

الاتحاد × أساريا - ملعب أبوسليم 4:00 استوديو «WTV».

المدينة × أبوسليم - ملعب الجميل 4:30 نقل «WTV2».

الاتحاد المصراتي × الخمس - مصراتة 4:30 (تسجيل).

فقرة التحليل التحكيمي للمباريات

فقرة (VAR STOUDIO) نهاية كل استوديو تحليلي ويكون زمنها من 10-15 دقيقة.