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قناة الوسط «WTV» تعرض الأجندة الكاملة للجولة السادسة إياب من «دورينا» مع فقرة «VAR»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 10 مايو 2023, 01:30 مساء
قناة الوسط «WTV» تعرض الأجندة الكاملة للجولة السادسة إياب من «دورينا» مع فقرة «VAR»
جانب من مباراة الاتحاد والسويحلي في الدوري الليبي. (صفحة نادي الاتحاد عبر فيسبوك)
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كشفت قناة الوسط «WTV» أحدث مواعيد للاستوديوهات التحليلية والنقل المباشر لمباريات الجولة السادسة إيابا من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا» بتوقيت ليبيا، تتبعها فقرة «VAR» لمدة ربع الساعة، للتعليق على الحالات التحكيمية المشكوك في صحتها خلال المباريات.

- لمشاهدة البث المباشر لقناة الوسط.. اضغط هنا
- لمشاهدة صفحة الوسط بـ«فيسبوك».. اضغط هنا

الخميس 11 مايو 2023
الصقور × دارنس - ملعب طبرق 4:00 نقل «WTV».
التحدي × الهلال - شهداء بنينا 6:30 استوديو «WTV».

الجمعة 12 مايو
الأهلي بنغازي × شباب الجبل - بنينا 6:30 استوديو «WTV».

السبت 13 مايو
الأخضر × الصداقة - شيخ الشهداء 3:30 استوديو «WTV».
التعاون × النصـر - ملعب أجدابيا 4:00 نقل «WTV2». (استوديو مزدوج)

الأحد 14 مايو
الأهلي طرابلس × الأولمبي - الجميل 4:00 استوديو «WTV». (مؤجلة من الجولة الخامسة).

الثلاثاء 16 مايو
الاتحاد × أساريا - ملعب أبوسليم 4:00 استوديو «WTV».
المدينة × أبوسليم - ملعب الجميل 4:30 نقل «WTV2».
الاتحاد المصراتي × الخمس - مصراتة 4:30 (تسجيل).

فقرة التحليل التحكيمي للمباريات  
فقرة (VAR STOUDIO) نهاية كل استوديو تحليلي ويكون زمنها من 10-15 دقيقة.

تردد قناتي الوسط (WTV) على النايل سات
تردد (WTV1): HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6
تردد (WTV2): SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

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