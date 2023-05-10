رئيس جمعية قدامى الرياضين بزوارة الطرمال لـ«بوابة الوسط»: بصدد إقامة حفل التأبين الأول لبشير غريبة

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد

أعلن رئيس جمعية قدامى الرياضين بمدينة زوارة علي الطرمال في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم الأربعاء، أن الجمعية بصدد إقامة حفل تأبين هو الأول للمرحوم بشير غريبة حارس مرمى الجزيرة والمنتخب الوطني لكرة القدم السابق في الذكرى الثانية لرحليه وذلك خلال شهر يونيو المقبل.

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يعد غريبة من أبرز حراس المرمى خلال فترتي السبعينيات والثمانينيات مع فريق الجزيرة وهو من حراس المرمى المعروفين بالكرة الليبية.

يذكر أن جمعية قدامى الرياضين زوارة قامت خلال شهر رمضان الماضي بعدة زيارات للرياضيين القدامى بمدينة زوارة.