«الأهلي طرابلس» يصعِّب مهمته في البطولة العربية (فيديو)

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

حقق فريق «الأهلي طرابلس» فوزًا غير مطمئن على ضيفه «النهضة العماني» بنتجية 4-2 في ذهاب بطولة الأندية العربية لكرة القدم، مساء اليوم الثلاثاء على ملعب شهداء بنينا في بنغازي.

سيطر الفريق الليبي على مجريات الشوط الأول، وامتلك خط الوسط ونوَّع ألعابه؛ مما أتاح له تسجيل أربع أهداف عن طريق أنيس السلتوا ومحمد المنير ونور الدين القليب وأحمد التربي، وأضاع أهدافًا أخرى، ومن باهتة دفاعية استطاع خلالها الفريق العماني تسجيل هدف، لينتهي الشوط الأول بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف.

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وفي الشوط الثاني استسهل «الأهلي طرابلس» المهمة، ولم يقدم المردود الإيجابي رغم إضاعته فرصتين خلال هذا الشوط، بعدما أجرى مدرب الفريق تغييرات جذرية، حيث عاد الفريق العماني، وامتلك خط الوسط، وقام بتهديد مرمي نشنوش في أكثر من مناسبة، حتى استطاع تسجيل الهدف الثاني.

مهمة صعبة تنتظر الأهلي طرابلس في عمان

بهذه النتيجة باتت مهمة الأهلي طرابلس صعبة في مباراة الإياب، والتي ستقام في مجمع البريمي الرياضي بعمان، يوم 29 مايو الجاري، لحسم هوية المتأهل إلى دور المجموعات، الذي سيُقام بنظام التجمع الصيف المقبل في مدن أبها والطائف والباحة بالمملكة العربية السعودية.

وينضم الفريق المتأهل من أهلي طرابلس أو النهضة إلى المجموعة التي تضم كلاً من الهلال السعودي والسد القطري والوداد المغربي.

جانب من لقاء «الأهلي طرابلس» و«النهضة العماني»، الثلاثاء 9 مايو 2023 (حساب البطولة العربية على فيسبوك)

جانب من لقاء «الأهلي طرابلس» و«النهضة العماني»، الثلاثاء 9 مايو 2023 (حساب البطولة العربية على فيسبوك)

جمهور «الأهلي طرابلس» خلال لقاء «النهضة العماني»، الثلاثاء 9 مايو 2023 (حساب البطولة العربية على فيسبوك)