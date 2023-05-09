بن إبراهيم وبن تاهية وقنابة لـ«بوابة الوسط»: التكليف ضروري والانتخابات لا تلبي الطموحات

أكدت شخصيات رياضية عديدة في حديث إلى «بوابة الوسط»، أن الرياضة الليبية بحاجة هذه الفترة إلى التكليف والتعيين المباشر من الدولة، وليس الانتخابات التى أصبحت تفرز في بعض الأحيان شخصيات لا تلبي الطموحات.
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أبوبكر بن إبراهيم
لاعب الأهلي طرابلس والمنتخب الوطني السابق أبوبكر بن إبراهيم، أكد أن هذا أهم حل وخطوة لمشاكل الرياضة، كما طالب بأن تقوم الدولة بمخاطبة اللجنة الأولمبية الدولية باستثناء ليبيا هذه الفترة من الانتخابات.
محمد بن تاهية
الإعلامي المعروف محمد بن تاهية، أكد أن التجربة ممكن أن تكون لسنتين، ويتم التعيين في الاتحادات والأندية، ويكون هناك قرار حازم من الدولة.
عادل قنابة
الإعلامي عادل قنابة دعا إلى توسيع النقاش فى هذا الموضوع لكل الوسط الرياضي، مرحبا بهذه الخطوة لو حصلت، والأهم هو فتح باب النقاش عنها لمعرفة أسباب لجوء الدولة إلى التعيين.
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