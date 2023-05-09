الأهلي طرابلس يلتقي النهضة العماني على ملعب بنينا في بطولة الأندية العربية.. الثلاثاء

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

يلتقي فريق الأهلي طرابلس ممثل ليبيا الوحيد في بطولة الأندية العربية، مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة الثامنة مساء، على أرضية ملعب شهداء بنينا، مع ضيفه فريق النهضة العماني، في مباراة ذهاب بطولة الأندية العربية «كأس الملك سلمان» لكرة القدم.

الأهلي طرابلس يرتدي زيه الرسمي

وعقد مساء أمس الإثنين الاجتماع الفني للمباراة، بحضور ممثلي الفريقين ومراقب المباراة والحكام، وتقرر أن يرتدي فريق الأهلي طرابلس الغلالة الخضراء، بينما سيرتدي الفريق الضيف الغلالة البيضاء.

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التأهل العربي بعد كأس ليبيا

فريق الأهلي طرابلس حقق كأس ليبيا، الثلاثاء الماضي، ويطمح إلي تحقيق نتيجة إيجابية في لقاء الثلاثاء المقبل، بمساندة جماهيره، لتساعده في العبور إلى دوري المجموعات من كأس الملك سليمان لبطولة الأندية العربية في مباراة الإياب، وتقام في سلطنة عمان.

مشوار النهضة العماني

أما فريق النهضة العماني فتأسس العام 2003، ومن الفرق القوية في الدوري العماني، وتوج باللقب ثلاث مرات في تاريخه، آخرها 2014، وتحصل على كأس عمان مرة واحدة، كما شارك مرة واحدة فقط في البطولات الآسيوية، وكانت في كأس الاتحاد الآسيوي 2008، ووصل إلى نصف النهائي.

أما عربيا، فشارك النهضة العماني في كأس الخليج للأندية مرة واحدة 2008، وخرج من دور المجموعات، وشارك مرة واحدة في دوري أبطال العرب العام 2007، وودع من دور الـ32، وحاليا يتصدرالدوري المحلي في عمان برصيد 52 نقطة، لعب الفريق 23 مباراة، سجل خلالهل خط هجومه 30 هدف، واستقبل دفاعه 6 أهداف.

الاجتماع الفني لمباراة الأهلي طرابلس والنهضة العماني. (فيسبوك)

تنوية لمباراة الأهلي طرابلس والنهضة العماني. (فيسبوك)