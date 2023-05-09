  • Alwasat News
Atwasat

الأهلي طرابلس يلتقي النهضة العماني على ملعب بنينا في بطولة الأندية العربية.. الثلاثاء

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الثلاثاء 09 مايو 2023, 03:14 مساء
الأهلي طرابلس يلتقي النهضة العماني على ملعب بنينا في بطولة الأندية العربية.. الثلاثاء
الاجتماع الفني لمباراة الأهلي طرابلس والنهضة العماني. (فيسبوك)
alwasat radio

يلتقي فريق الأهلي طرابلس ممثل ليبيا الوحيد في بطولة الأندية العربية، مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة الثامنة مساء، على أرضية ملعب شهداء بنينا، مع ضيفه فريق النهضة العماني، في مباراة ذهاب بطولة الأندية العربية «كأس الملك سلمان» لكرة القدم.

الأهلي طرابلس يرتدي زيه الرسمي
وعقد مساء أمس الإثنين الاجتماع الفني للمباراة، بحضور ممثلي الفريقين ومراقب المباراة والحكام، وتقرر أن يرتدي فريق الأهلي طرابلس الغلالة الخضراء، بينما سيرتدي الفريق الضيف الغلالة البيضاء.

- بعثة الأهلي طرابلس تصل إلى بنغازي استعدادا لـ«النهضة العماني»

التأهل العربي بعد كأس ليبيا
فريق الأهلي طرابلس حقق كأس ليبيا، الثلاثاء الماضي، ويطمح إلي تحقيق نتيجة إيجابية في لقاء الثلاثاء المقبل، بمساندة جماهيره، لتساعده في العبور إلى دوري المجموعات من كأس الملك سليمان لبطولة الأندية العربية في مباراة الإياب، وتقام في سلطنة عمان.

مشوار النهضة العماني
أما فريق النهضة العماني فتأسس العام 2003، ومن الفرق القوية في الدوري العماني، وتوج باللقب ثلاث مرات في تاريخه، آخرها 2014، وتحصل على كأس عمان مرة واحدة، كما شارك مرة واحدة فقط في البطولات الآسيوية، وكانت في كأس الاتحاد الآسيوي 2008، ووصل إلى نصف النهائي.

أما عربيا، فشارك النهضة العماني في كأس الخليج للأندية مرة واحدة 2008، وخرج من دور المجموعات، وشارك مرة واحدة في دوري أبطال العرب العام 2007، وودع من دور الـ32، وحاليا يتصدرالدوري المحلي في عمان برصيد 52 نقطة، لعب الفريق 23 مباراة، سجل خلالهل خط هجومه 30 هدف، واستقبل دفاعه 6 أهداف.

الاجتماع الفني لمباراة الأهلي طرابلس والنهضة العماني. (فيسبوك)
الاجتماع الفني لمباراة الأهلي طرابلس والنهضة العماني. (فيسبوك)
تنوية لمباراة الأهلي طرابلس والنهضة العماني. (فيسبوك)
تنوية لمباراة الأهلي طرابلس والنهضة العماني. (فيسبوك)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إنريكي يقترب من تدريب الهلال بالتزامن مع ظهور ميسي في الدوري السعودي

إنريكي يقترب من تدريب الهلال بالتزامن مع ظهور ميسي في الدوري السعودي
بينهم 3 قادة بارزين في حركة الجهاد.. «استشهاد» 13 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة

بينهم 3 قادة بارزين في حركة الجهاد.. «استشهاد» 13 فلسطينيا في غارات إسرائيلية ...
مصدر لـ«فرانس برس»: صفقة انتقال ميسي للدوري السعودي «تمت»

مصدر لـ«فرانس برس»: صفقة انتقال ميسي للدوري السعودي «تمت»
رئيس «فاغنر»: الدولة الروسية غير قادرة على الدفاع عن البلاد

رئيس «فاغنر»: الدولة الروسية غير قادرة على الدفاع عن البلاد
بدء العرض العسكري في الساحة الحمراء بموسكو بحضور بوتين

بدء العرض العسكري في الساحة الحمراء بموسكو بحضور بوتين
%79 منها رواتب.. 1.2 مليار دينار نفقات الجهات التشريعية والتنفيذية خلال 4 أشهر

%79 منها رواتب.. 1.2 مليار دينار نفقات الجهات التشريعية والتنفيذية خلال 4 أشهر
«نوفا»: طائرة عسكرية بريطانية توقفت بشكل غير عادي في بنغازي

«نوفا»: طائرة عسكرية بريطانية توقفت بشكل غير عادي في بنغازي
«أدرينالين»: 32 بار .. مع «COLOMBY»

«أدرينالين»: 32 بار .. مع «COLOMBY»
«أدرينالين».. مع «COLOMBY»

«أدرينالين».. مع «COLOMBY»
«أطفال أبطال» (11)‎: المتحدي

«أطفال أبطال» (11)‎: المتحدي
«أكلات ماجدة 2» (حـ 23): دبابيس الدجاج وقطايف عصافيري

«أكلات ماجدة 2» (حـ 23): دبابيس الدجاج وقطايف عصافيري
14 هدفا في الأسبوع الـ14 من «دورينا».. و«بوابة الوسط» تستعرض الجولة الـ15

14 هدفا في الأسبوع الـ14 من «دورينا».. و«بوابة الوسط» تستعرض الجولة الـ15
مسعود السلامي: «6+6» وُلِدت ميتة.. وسنذهب إلى لجنة رفيعة المستوى يختارها باتيلي

مسعود السلامي: «6+6» وُلِدت ميتة.. وسنذهب إلى لجنة رفيعة المستوى يختارها باتيلي
جبريل أوحيدة: أطراف تضغط على لجنة «6+6» لعرقلة إعداد قوانين الانتخابات

جبريل أوحيدة: أطراف تضغط على لجنة «6+6» لعرقلة إعداد قوانين الانتخابات
10 أخطاء تقع فيها الأم عند إدخال الطعام للرضيع

10 أخطاء تقع فيها الأم عند إدخال الطعام للرضيع
شاهد في «هذا المساء»: «6+6».. هل تهزم لجان باتيلي القوة القاهرة؟

شاهد في «هذا المساء»: «6+6».. هل تهزم لجان باتيلي القوة القاهرة؟
«كلينكا»: أمراض شائعة تصاب بها عين مريض السكري

«كلينكا»: أمراض شائعة تصاب بها عين مريض السكري
«في التسعين»: الخمسي يفجر معضلة أخرى لكرة القدم في ليبيا

«في التسعين»: الخمسي يفجر معضلة أخرى لكرة القدم في ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
شاهد: فوز الاتحاد والنصر في دور الثمانية لدوري السلة الليبي
شاهد: فوز الاتحاد والنصر في دور الثمانية لدوري السلة الليبي
حزمة توصيات في المؤتمر الدولي الأول للاستثمار والتسويق الرياضي بطرابلس (صور)
حزمة توصيات في المؤتمر الدولي الأول للاستثمار والتسويق الرياضي ...
«في التسعين» عبر «WTV» يناقش 3 ملفات مهمة في الكرة الليبية ولأول مرة ملف ملعب البيضاء
«في التسعين» عبر «WTV» يناقش 3 ملفات مهمة في الكرة الليبية ولأول ...
مصدر لـ«فرانس برس»: صفقة انتقال ميسي للدوري السعودي «تمت»
مصدر لـ«فرانس برس»: صفقة انتقال ميسي للدوري السعودي «تمت»
بنغازي تحتضن نهائيات ليبيا لكرة قدم الصالات
بنغازي تحتضن نهائيات ليبيا لكرة قدم الصالات
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
شهود: مسلحون يتبعون «غنيوة» وراء خطف اللاعب الدولي محمد زعبيه
شهود: مسلحون يتبعون «غنيوة» وراء خطف اللاعب الدولي محمد ......
قناة الوسط «WTV» تقدم توضيحا مهما عن نهائي كأس ليبيا بين الأخضر والأهلي طرابلس
قناة الوسط «WTV» تقدم توضيحا مهما عن نهائي كأس ليبيا بين ......
قمة الأهلي طرابلس والأخضر في نهائي كأس ليبيا دون جمهور
قمة الأهلي طرابلس والأخضر في نهائي كأس ليبيا دون جمهور...
مشاهد مؤثرة في آخر زيارة لأسرة «قناة الوسط» للمعلق الراحل
مشاهد مؤثرة في آخر زيارة لأسرة «قناة الوسط» للمعلق الراحل...
مصدر لـ«فرانس برس»: صفقة انتقال ميسي للدوري السعودي «تمت»
مصدر لـ«فرانس برس»: صفقة انتقال ميسي للدوري السعودي «تمت»...
المزيد
اللجنة العليا لبطولة شمال أفريقيا للكاراتيه تعقد اجتماعها الأول في طرابلس
اللجنة العليا لبطولة شمال أفريقيا للكاراتيه تعقد اجتماعها ......
الأهلي طرابلس يلتقي النهضة العماني على ملعب بنينا في بطولة الأندية العربية.. الثلاثاء
الأهلي طرابلس يلتقي النهضة العماني على ملعب بنينا في بطولة ......
4 مباريات مهمة في دور ثماني السلة الليبية.. الثلاثاء
4 مباريات مهمة في دور ثماني السلة الليبية.. الثلاثاء...
بنغازي تحتضن نهائيات ليبيا لكرة قدم الصالات
بنغازي تحتضن نهائيات ليبيا لكرة قدم الصالات...
مصدر لـ«فرانس برس»: صفقة انتقال ميسي للدوري السعودي «تمت»
مصدر لـ«فرانس برس»: صفقة انتقال ميسي للدوري السعودي «تمت»...
المزيد