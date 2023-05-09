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بنغازي تحتضن نهائيات ليبيا لكرة قدم الصالات

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الثلاثاء 09 مايو 2023, 01:07 مساء
بنغازي تحتضن نهائيات ليبيا لكرة قدم الصالات
فريق الاتحاد لكرة القدم داخل الصالات. (أرشيفية : الإنترنت)
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تحتضن قاعة كرة اليد بمدينة بنغازي أيام 10، 11، 12 مايو الجاري نهائيات بطولة ليبيا لكرة القدم داخل الصالات بمشاركة فرق الاتحاد والأولمبي والبراق.

الفائز من مباراة اليوم الثلاثاء وتجمع الأخضر والسويحلي يشكل الرباعي المنتظر مشاركته في المنافسات الإقصائية للبطولة.

- «الاتحاد» يتوج بكأس ليبيا لكرة الصالات

النهائيات ستقام بنظام التجمع من نصف دوري والفريق الأكثر نقاطا سيتوج ببطولة ليبيا لكرة القدم داخل الصالات للموسم الرياضي الحالي 2022-2033.

يعقب بطولة الدوري نهائيات كأس ليبيا لقدم الصالات، التى ستقام بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، ويتأهل للمربع الذهبي لمسابقة الكأس فرق الاتحاد والسويحلى والبراق والنصر.

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