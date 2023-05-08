«في التسعين» عبر «WTV» يناقش 3 ملفات مهمة في الكرة الليبية ولأول مرة ملف ملعب البيضاء

القاهرة - بوابة الوسط

يناقش برنامج «في التسعين» عبر قناة الوسط «WTV»، اليوم الإثنين، في تمام الساعة السابعة مساءً، العديد من الملفات المهمة الخاصة بالدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا».

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يقدم حلقة «في التسعين»، اليوم الإثنين، الإعلامي الرياضي مؤيد إسكندر عبر قناة «WTV»، ويناقش تحضيرات وكواليس الأهلي طرابلس قبل المواجهة العربية.

أيضًا تتناول حلقة «في التسعين» عبر قناة «WTV» آخر تطورات صيانة ملعب بنغازي، كما يكشف لأول مرة ملف ملعب البيضاء.