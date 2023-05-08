حزمة توصيات في المؤتمر الدولي الأول للاستثمار والتسويق الرياضي بطرابلس (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

اختُتم بقاعة المؤتمرات بمجمع ذات العماد بطرابلس المؤتمر الدولي الأول للاستثمار والتسويق الرياضي بإشراف وتنظيم مشترك بين كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة بجامعة طرابلس وشركة مناف للتسويق والاستثمار الرياضي والذي حظيت جلساته بحضور لفيف من الأكاديميين والشخصيات الرياضية ومن بينها: وكيل وزارة الرياضة جمال أبونواره.

أيضا حضر مدير إدارة شؤون الرياضة بالوزارة دكتور عبدالرزاق الفلوس والمستشار بوزارة الرياضة محمد أبودبرة وممثل اللجنة الأولمبية الليبية محمد قريميده، ورئيس الاتحاد الأفريقي لرفع الأثقال خالد مهلهل ورؤساء اتحادت السباحة والريشة الطائرة والتجديف والتايكواندو والدراجات والهابكيدو وعملاء كليات التربية البدنية بطرابلس وبنغازي ومصراتة ونالوت وكاباو، وعملاء كليات الاقتصاد بطرابلس وبنغازي والجبل الغربي.

- 16 ورقة بحثية في المؤتمر العلمي للاستثمار والتسويق الرياضي

أهداف ومخرجات المؤتمر

هدف الموتمر إلى إبراز دور البحث العلمي والتخطيط من أجل توحيد وجهات نظر الخبراء والباحثين وتبادل المعارف والخبرات ومعرفة التطورات في مجالات علوم الرياضة والاقتصاد وإسهاماتها في التنمية الشاملة والتطوير لبرامج الاستثمار والتسويق الرياضي.



محاور المؤتمر حول البيئة القانونية

وتضمن المؤتمر العديد من المحاور من بينها البيئة القانونية الاقتصاديه للاستثمار والإطار التشريعي المنظم له، ودور القطاع الحكومي والقطاع الخاص في نشر الوعد بأهمية الاستثمار ودور التمويل في دعم الاستثمار والتسويق الرياضي ودورالترويج للسياحة الرياضية في تعزيز برامج التنمية في مجال الاستثمار والشراكة بين القطاعين العام والخاص في دعم مجال الاستثمار الرياضي.

أوراق بحثية متنوعة خلال فاعليات المؤتمر

وناقش المؤتمر في جلساته على مدار يومين العديد من الورقات البحثية من بينها: الأهمية الاقتصادية للرياضة في الاقتصاد الوطني وتسويق الخدمات الرياضية للمرأة في ليبيا، أهم الفرص والتحديات للدكتورة أمل الشريف جامعة بنغازي وتفعيل الاستثمار الرياضي في المؤسسات الرياضية للدكتور بختي رزقي جامعة الجزائر.

معوقات التمويل والاستثمار في الأندية الليبية

كما ناقش تأثير الذكاء الصناعي على الكشف عن الأغذية الحلال للدكتورة سميحة الصقري، وورقة بعنوان الأهمية الاقتصادية للأندية الرياضية في الاقتصاد الوطني (الاتحاد الأوربي كنموذج) للدكتور صالح اليسير، وورقة بعنوان مدى إدراك أهمية التسويق الرياضي من قبل بعض القائمين على أندية الدوري الممتاز للدكتور معز شفتر، ومعوقات التمويل والاستثمار في الأندية الليبية للدكتور أحمد التواتي، وورقة للدكتور عصام الدفاع بعنوان دور الطب الرياضي في التسويق والاستثمار الرياضي ودراسة تحليلية تقويمية.

الخصخصة والاستثمار في القطاع الرياضي

ورقة للدكتور علي ضو بعنوان دراسة واقع الاستثمار الرياضي لدى أندية الدرجة الأولى بالجنوب الليبي، وورقة بعنوان الخصخصة والاستثمار في القطاع الرياضي بليبيا للدكتور إسماعيل السويسي وصالح القمودي، وورقة للدكتور عبدالعزيز امديقش وعلي النويصري بعنوان دراسة تحليليه تقويمية للواقع الحالي بمفهوم ومكانة التسويق الرياضي في بعض الأندية الرياضية، وورقة للدكتور فرج المقطف بعنوان أثر الإعلانات الإلكترونية على التسويق الرياضي، وورقة للدكتور عبدالرزاق ملوس بعنوان وضع مقترح للتأجير التمويلي كمصدر من مصادر الاستثمار.



يأتي هذا بالإضافة إلى مداخلات دكتور مقبل بن جديع من جامعة الرياض ومستشار التسويق الرياضي لعدد من الأندية السعودية، ودكتور محمد زرمبة من جامعة كولون الألمانية، والدكتور بختي رزقي من جامعة الجزائر، ومن النقاد والصحُف الرياضي العراقي إكرام زين العابدين.

وأفضت النقاشات العلمية المستفيضة إلى العديد من التوصيات الهادفة لتطوير برامج الاستثمار والتسويق الرياضي في ليبيا بما يتواكب مع متطلبات الأندية والاتحادات الرياضية.

نظمت التوصيات الختامية للمؤتمر النقاط الآتية:

1- تنمية وتعزيز الوعي بأهمية الاستثمار الرياضي من خلال المؤسسات الرياضية للمستثمرين والمسئولين في مجالات التربية الرياضية.

2- الاهتمام بالجانب الإعلامي والتثقيفي والتوعوي لرفع مستوى إدراك ووعي كافة الأطراف المعنية بأهمية التمويل إلى مفهوم أن الرياضة صناعة ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية، والدور الذي تلعبه في دعم التنمية المستدامة وتنويع الاقتصاد.

3- العمل على وضع استراتيجية وطنية للرياضة بمشاركة كل الأطراف ذات العلاقة لضمان تحقيق الأهداف المنشودة في الأمد الطويل تماشياً مع أهداف التنمية المستدامة.

4- الاستفادة من التجارب والمنظمات الدولية والإقليمية مع الأخذ في الاعتبار خصائص البيئة الليبية.

5- الإسراع في تطبيق نظام مُحكم لحوكمة المؤسسات الرياضية يكون داعماً للرقابة والإشراف خلال الفترة الحالية وفترة التحول وما بعدها.

6- الاستفادة من نماذج التمويل المطبقة دولياً مثل الخصخصة والمشاركة بين القطاع العام والخاص في بناء وتطوير وإدارة وتشغيل المرافق والمنشآت الرياضية وكذلك نماذج التأجير التمويلي مثل مشاريع (BOOT).



7- وضع الآليات الاستثمارية التي تضمن توافر التمويل للأندية الرياضية من خلال مشاريع استثمارية ناجعة من شأنها تفعيل الاستثمار الرياضي، وتأهيل كوادرها في مجال الاستثمار والتسويق الرياضي.

8- البحث عن مصادر تمويل متنوعة للأندية الرياضية لدعم الأنشطة الرياضية فيها.

9- التأكيد على التخطيط الاستراتيجي لدراسة الأهداف الاستثمارية والتسويقية والتحليل لمختلف المعوقات التي تواجه التسويق والاستثمار الرياضي في الأندية الرياضية الليبية.

10- ضرورة إقناع وإشراك رجال الأعمال في الاستثمار بالأنشطة الرياضية لدور الفاعل في إنجاح عمليات التمويل والاستثمار فيها.

11- إلغاء تبعية الأندية الرياضية من المؤسسات الحكومية في الدولة وإتاحة فرص التملك والاستثمار للقطاع الخاص من مؤسسات وأفراد.

12- ضرورة خلق بيئة مناسبة تؤمن الاستقرار للمدربين واللاعبين في الأندية الرياضية للمحافظة على أموال الأندية الرياضية ووضوح وتنفيذ آليات الاستثمار بها.

13- العمل على تحسين الخدمات الرياضية النسائيه، بالاستعانه بخبراء فى مجال التسويق، وتقديم الدعم الكافي للمدربات فى تخصصهم.

14- تهيئة البنية التشريعية والمؤسسية المتعلقة بالاستثمار والتسويق الرياضي وتقديم الدعم اللازم لكافة الأطراف المدنية بما يتوافق ويتماشى مع متطلبات العصر.

المؤتمر الدولي الأول للاستثمار والتسويق الرياضي. (فيسبوك)

المؤتمر الدولي الأول للاستثمار والتسويق الرياضي. (فيسبوك)

المؤتمر الدولي الأول للاستثمار والتسويق الرياضي. (فيسبوك)

المؤتمر الدولي الأول للاستثمار والتسويق الرياضي. (فيسبوك)

المؤتمر الدولي الأول للاستثمار والتسويق الرياضي. (فيسبوك)