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شاهد: فوز الاتحاد والنصر في دور الثمانية لدوري السلة الليبي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الإثنين 08 مايو 2023, 02:15 مساء
شاهد: فوز الاتحاد والنصر في دور الثمانية لدوري السلة الليبي
مباراة الاتحاد والمدينة في دوري السلة الليبي. (صفحة نادي الاتحاد عبر فيسبوك)
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جرت أمس الأحد مباراتان في الجولة الثالثة ضمن دور الثمانية من الدوري الليبي لكرة السلة، فعلى مجمع سليمان الضراط ببنغازي، التقى النصر والهلال.

في الربع الأول كان التفوق للنصر بفارق 12 نقطة (22-10)، وفي الربع الثاني أضاف النصر 15 نقطة والهلال 14 نقطة لينتهي الشوط الأول بتقدم النصر (37-24)، وفي الربعين الثالث والرابع أضاف النصر 36 نقطة والهلال 31 نقطة، لتنتهي المباراة لصالح النصر بنتيجة (73-55).

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الاتحاد يعبر المدينة بسهولة
وعلى الصالة الكبرى بطرابلس جمع اللقاء بين فريقي الاتحاد والمدينة، في ربعها الأول تقدم الاتحاد (18-11)، وفي الربع الثاني كان التفوق فيه للمدينة بفارق سلة (15-13)، وفي الربعين الثالث والرابع أضاف الاتحاد 43 نقطة والمدينة 29 نقطة، لتنتهي المباراة بفوز الاتحاد بنتيجة (74-55).

مفكرة النتائج
الأهلي بنغازي × المروج  (78-67)
الأهلي طرابلس × الشباب (91-82)
النصر × الهلال (73-55)
الاتحاد × المدينة (74-55)

الترتيب بعد الجولة الثالثة
تساوت أربعة فرق برصيد ست نقاط لكل منها بفارق نقاط السلات الصدارة للأهلي بنغازي +65 ويليه الأهلي طرابلس +59 وثالثا النصر +56 ورابعا الاتحاد +31.

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