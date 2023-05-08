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14 هدفا في الأسبوع الـ14 من «دورينا».. و«بوابة الوسط» تستعرض الجولة الـ15

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الإثنين 08 مايو 2023, 01:17 مساء
14 هدفا في الأسبوع الـ14 من «دورينا».. و«بوابة الوسط» تستعرض الجولة الـ15
مباراة الأخضر والنصر في الدوري الليبي. (صفحة نادي الأخضر عبر فيسبوك)
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اختتمت أمس الأحد الجولة الخامسة من إياب الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا» أو الأسبوع الرابع عشر بإقامة 9 مباريات في المجموعتين الأولى والثانية.

شهدت المجموعة الأولى خمس مباريات، والمجموعة الثانية 4 مباريات، بعد تأجيل مباراة الأهلي طرابلس والأولمبي، بسبب مشاركة الأهلي طرابلس في بطولة الأندية العربية.

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المباراة الأخيرة جمعت فريق النصر والأخضر وانتهت بفوز النصر بهدفين مقابل هدف، سجل للنصر الثنائية المهدي الكوت وقلص الفارق للأخضر أكرم الزوي، وجاءت نتائج مباريات الأسبوع الخامس على النحو التالي:

نتائج المجموعة الأولى
التعادل الإيجابي بين الصداقة وضيفه التحدي بهدف مقابل هدف، بينما فاز الهلال على الصقور بهدف دون رد، وتعادل بهدف التعاون والأهلي بنغازي، وفاز دارنس على شباب الجبل بهدف دون رد، وفاز النصر على الأخضر بهدفين مقابل هدف.

نتائج المجموعة الثانية
فاز الاتحاد على السويحلي بهدف دون رد، وفاز أبوسليم على الخمس بهدفين دون رد، وفاز الاتحاد المصراتي بهدفين دون رد، وتعادل سلبيا المدينة وأساريا دون أهداف، بينما تأجلت مباراة الأهلي طرابلس والأولمبي إلى موعد لاحق.

ترتيب المجموعة الأولى
الأهلي بنغازي 25 نقطة، النصر 25، الهلال 22، الأخضر 21، دارنس 19، الصقور 18، الصداقة 18، التعاون 14، التحدي 12، شباب الجبل نقطة واحدة.

ترتيب المجموعة الثانية
الاتحاد 30 نقطة، أبوسليم 25، الأهلي طرابلس 24 (له مباراة)، الأولمبي 18 نقطة (له مباراة)، السويحلي 17، أساريا 15، المدينة 9، الاتحاد المصراتي 8، المحلة 6، الخمس 5.

الأهداف المسجلة في الجولة
مجموعة الأهداف المسجلة 14 هدفا، جرى تسجيل تسعة أهداف في المجموعة الأولى، وخمسة أهداف في الثانية.
 
جدول مباريات الأسبوع السادس (الخامس عشر)
المجموعة الأولى
الخميس 11 مايو.. الصقور يلتقي التحدي بملعب طبرق، والتحدي يلتقي الهلال بملعب شهداء بنينا.

الجمعة 12 مايو.. الأهلي بنغازي يلتقي شباب الجبل بملعب شهداء بنينا.

السبت 13 مايو.. الأخضر يلتقي الصداقة بملعب شيخ الشهداء، والتعاون يلتقي النصر بملعب 10 يونيو بمدينة أجدابيا.

المجموعة الثانية
الثلاثاء 16 مايو.. المدينة يلتقي أبوسليم بملعب الجميل، والاتحاد المصراتي يلتقي الخمس بملعب مصراتة، والاتحاد يلتقي أساريا بملعب أبوسليم.

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