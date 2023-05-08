اختتام البطولة الدولية للقدرة والتحمل بمدينة مصراتة (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

اختتمت بنادي الصمود بمصراتة منافسات السباق الدولي للقدرة والتحمل الذي استضافه نادي الصمود بمدينة مصراتة بمشاركة عديد الفرسان المميزين من ليبيا ودول أخرى وهو إحدى المراحل المؤهلة لبطولة العالم بفرنسا العام المقبل.

وتميز السباق الذي نظمته الهيئة الليبية للفروسية الشعبية وأشراف عليه الاتحاد الليبي للفروسية بالتنظيم المميز لنادي الصمود بمصراته الذي استعد للبطولة الدولية منذ أشهر، كما شارك في السباق عديد الحكام الدوليين من ليبيا وتونس والجزائر ومصر وعمان.

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سباق لمسافة 100 كم بمشاركة 12 فارسا

تضمن سباقا لمسافة 100 كم شارك فيه اثنا عشر فارسا وبعد الاختتام جاء معاذ أبوستة أولا ومحمد أبوشيبة ثانيا وعبدالودود دعباج ثالثا، وأقيم سباقا آخر في مسافة 120 كم شارك فيه فارس واحد وهو الفارس علي يونس وتأهل للمرحلة الثانية من تصفيات بطولة العالم بفرنسا.

تكريم الهيئة الوطنية للفروسية في ختام المنافسات

وفي ختام السباق كرمت الهيئة الوطنية للفروسية الشعبية والاتحاد الليبي للفروسية رفقة عديد الشخصيات الحاضرة الفرسان الفائزين بالتراتيب الأولى في سباق القدرة والتحمل، كما شمل التكريم الحكام الدوليين من ليبيا ومن الدول العربية الذين شاركوا في إدارة السباق.

كما جرى تكريم عديد الشخصيات التي أسهمت في نجاح السباق الدولي للقدرة والتحمل الذي استضافته مدينة مصراتة ونجحت فيه بامتياز.

منافسات السباق الدولي للقدرة والتحمل. (فيسبوك)

منافسات السباق الدولي للقدرة والتحمل. (فيسبوك)

منافسات السباق الدولي للقدرة والتحمل. (فيسبوك)

منافسات السباق الدولي للقدرة والتحمل. (فيسبوك)

منافسات السباق الدولي للقدرة والتحمل. (فيسبوك)

منافسات السباق الدولي للقدرة والتحمل. (فيسبوك)