السويحلي يلتقي الأخضر في المباراة الفاصلة بكرة قدم الصالات

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

حددت اللجنة المشرفة على نهائيات ليبيا لكرة القدم داخل الصالات غدا الثلاثاء موعدا للمباراة الفاصلة بين الأخضر والسويحلي، والفائز منهما سيكمل عقد المتأهلين للنهائيات صحبة فرق الاتحاد والأولمبي والبراق.

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يشار إلى أن النهائيات ستقام بصالة كرة اليد بالمدينة الرياضية في بنغازي أيام الخميس والجمعة والسبت المقبلة بنظام التجمع من نصف دوري.

الفريق الأكثر نقاطا سيتوج ببطولة الدوري الليبي لكرة القدم داخل الصالات للموسم الرياضي 2022/ 2033.

يعقب بطولة الدوري نهائيات كأس ليبيا لقدم الصالات بمشاركة فرق الاتحاد والسويحلي والبراق والنصر.