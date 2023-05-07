شاهد استوديو الـ«VAR».. للحالات التحكيمية لمباراة النصر والأخضر

القاهرة - بوابة الوسط

يناقش استوديو الـ«VAR» عبر قناة الوسط «WTV» الحالات التحكيمية لمواجهة النصر والأخضر ضمن الأسبوع الخامس من مرحلة إياب الدوري الليبي لكرة القدم «دورينا» اليوم الأحد.

ويعرض برنامج «VAR STUDIO» تحليل الحالات التحكيمية بنهاية «الاستوديو التحليلي»، وتقدمه الإعلامية آزاد عبدالباسط مع الحكم الدولي السابق سليم بالخواص.

ويستعرض البرنامج حالات مباراة اليوم والتي انتهت بفوز النصر بهدفين لهدف أمام الأخضر، ليرتقي لصدارة المجموعة الأولى أمام الأهلي بنغازي الذي تعثر بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام التعاون، بينما ظل الأخضر في المركز الرابع.

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