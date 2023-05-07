شاهد الاستوديو التحليلي عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة النصر والأخضر في «دورينا»

القاهرة - بوابة الوسط

ينطلق الاستوديو التحليلي لمباراة النصر وضيفه الأخضر في تمام السادسة والنصف مساء بتوقيت ليبيا، ضمن منافسات الأسبوع الخامس من إياب الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا» عن المجموعة الأولى، وتنقلها قناة الوسط الأولى «WTV».

ويقود الاستوديو المذيع مؤيد إسكندر، وفي ضيافته محللا «قناة الوسط» عبد الرحيم نجم وعادل الخمسي، وينطلق استوديو الـ«VAR».. للتعليق على الحالات التحكيمية خلال المواجهة، عقب نهاية الاستوديو التحليلي بـ15 دقيقة.

ويدخل النصر المباراة سعيًا للفوز للانقضاض على المركز الأول الذي يبتعد عنه بفارق نقطتين، مستفيدًا من تعثر الأهلي بنغازي بالتعادل أمس أمام التعاون، فيما يأمل الأخضر في تحقيق التعادل للوصول إلى المركز الثاني، والاقتراب بفارق نقطة وحيدة عن المتصدر.

ويحتل النصر المركز الثاني بـ22 نقطة متساويًا مع الهلال صاحب المركز الثالث، بينما يبتعد الأخضر بفارق نقطة في المركز الرابع (21).

تردد قناتي الوسط (WTV) على النايل سات

تردد (WTV1): HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

تردد (WTV2): SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

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