تقييم الأعمال المشاركة في تصاميم اتحاد الكرة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

أكد النائب الأول للاتحاد الليبي لكرة القدم، خميس آدم، فى تصريح إلى «بوابة الوسط»، أن اللجنة المكلفة بتقييم الأعمال المشاركة في المسابقة التي أطلقها الاتحاد الليبي لكرة القدم في نوفمبر الماضي تبدأ اليوم الأحد عملها.

وستقيِّم اللجنة تصاميم الكؤوس والميداليات الخاصة بجميع مسابقات الاتحاد المعتمدة، ليكون هناك شكل محدد وثابت ومعروف للكؤوس والميداليات، التي كان من ضمن شروطها أن تكون القلادة دائرية وثلاثية الأبعاد، مع تصميم الدرع على شكل دائري وثلاثي الأبعاد أيضا.

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وينفذ العمل على ورق مقاس (35×50)، وعدم كتابة أي بيانات على العمل المنفذ، وأن يكون التصميم ذا صلة بالهوية الوطنية، ويشمل تصميم الكؤوس في قاعدتها مكانا يوضح فيه شعار الاتحاد والمسابقة الرياضية والموسم الرياضي.