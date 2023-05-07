ليبيا تستضيف البطولة الأفريقية للشراع 2026

القاهرة - بوابة الوسط

جح رئيس الاتحاد الليبي للشراع والرياضات البحرية، عبدالمنعم إحريز، في الحصول على موافقة الاتحاد الأفريقي من أجل استضافة البطولة الأفريقية لصنف التفاؤل الأوبتمست 2026.

جاءت الموافقة على هامش اجتماع مندوبي القارة السمراء مع الجمعية الدولية للأوبتمست، بعدما عرض إحريز رؤية الاتحاد الليبي المستقبلية لرياضة الشراع مع نائب رئيس الجمعية الأفريقية أجاي نارنج، ومسؤولة تنظيم البطولات سوزان إليوت.

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