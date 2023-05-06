شاهد استوديو الـ«VAR».. للحالات التحكيمية لمباريات الأسبوع الخامس من دورينا

القاهرة - بوابة الوسط

يناقش استوديو الـ«VAR» عبر قناة الوسط «WTV» الحالات التحكيمية لمواجهات الأسبوع الخامس من مرحلة إياب الدوري الليبي لكرة القدم «دورينا» اليوم السبت.

ويعرض برنامج «VAR STUDIO» تحليل الحالات التحكيمية بنهاية «الاستوديو التحليلي»، وتقدمه الإعلامية آزاد عبدالباسط مع الحكم الدولي السابق سليم بالخواص.

ويستعرض البرنامج حالات مباريات اليوم السبت، والتي شهدت تباري الأهلي بنغازي والتعاون، ودارنس وشباب الجبل، وأساريا والمحلة، وأبوسليم والخمس والاتحاد المصراتي والمحلة.

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