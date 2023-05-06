إعادة مباراة رفيق وأبي الأشهر في دوري الدرجة الأولى

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم إعادة مباراة رفيق وأبي الأشهر ضمن الأسبوع السابع لمرحلة الذهاب من الدوري الليبي الدرجة الأولى، عن المجموعة الرابعة.

وقررت اللجنة إعادة المباراة يوم الجمعة 12 مايو المقبل، على ملعب صرمان، وستنطلق المواجهة في تمام الرابعة والنصف بتوقيت ليبيا، ويراقبها نصر الدين قرين.

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وبعد إطلاع اللجنة على تقرير حكم المباراة الأولى، قررت اللجنة اختيار طاقم تحكيم جديد للمواجهة المعادة، ودون حضور الجماهير.