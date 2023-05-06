شاهد عبر قناة «الوسط» «WTV2»: مباراة أساريا والمحلة في «دورينا»

القاهرة - بوابة الوسط

تنطلق اليوم السبت مباراة أساريا والمحلة في تمام الرابعة والنصف مساء بتوقيت ليبيا، ضمن منافسات الأسبوع الخامس من إياب الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا» عن المجموعة الثانية، وتنقلها قناة الوسط الثانية «WTV2».

يدخل أساريا المباراة وفي رصيده 14 نقطة في المركز السادس من جدول ترتيب الدوري، بينما يقبع المحلة في المركز العاشر برصيد ثلاث نقاط.

ويأمل أساريا تجاوز عقبة متذيل الترتيب للوصول إلى النقطة 17 والارتقاء إلى المركز الخامس متساويًا مع السويحلي، مستغلًا تعثره بالخسارة أمس أمام الاتحاد المتصدر، بينما يسعى المحلة للابتعاد عن مراكز تفادي الهبوط بتحقيقه ثلاث نقاط هامة.

تردد قناتي الوسط (WTV) على النايل سات

تردد (WTV1): HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

تردد (WTV2): SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

- للمشاهدة عبر صفحة الوسط بـ«فيسبوك».. اضغط هنا