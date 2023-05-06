شاهد الاستوديو التحليلي عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة أبوسليم والخمس في «دورينا»

القاهرة - بوابة الوسط

ينطلق الاستوديو التحليلي لمباراة أبوسليم وضيفه الخمس في تمام الرابعة مساء بتوقيت ليبيا، ضمن منافسات الأسبوع الخامس من إياب الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا» عن المجموعة الثانية، وتنقلها قناة الوسط الأولى «WTV».

ويدخل أبوسليم المباراة سعيًا للفوز للارتقاء إلى المركز الثاني في جدول الترتيب ومواصلة ملاحقة المتصدر الاتحاد، بينما يأمل الخمس في تصحيح وضعه في هذه المجموعة وحصد ثلاث نقاط هامة، ترتقي به من صراع الهبوط.

ويبتعد أبوسليم عن الصدارة بثماني نقاط في المركز الثالث، وتبعده نقطة وحيدة عن الأهلي طرابلس الذي لن يخوض الجولة الخامسة لارتباطه بالمشاركة في البطولة العربية، بينما الخمس ثامنا برصيد خمس نقاط متساويا مع الاتحاد المصراتي والمحلة وخلف المدينة بفارق الأهداف.

تردد قناتي الوسط (WTV) على النايل سات

تردد (WTV1): HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

تردد (WTV2): SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

- لمشاهدة البث المباشر لقناة الوسط «WTV».. اضغط هنا

- للمشاهدة عبر صفحة الوسط بـ«فيسبوك».. اضغط هنا