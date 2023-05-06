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استديو تحليل موسع عبر قناة الوسط «WTV» لمواجهات «دورينا».. السبت

القاهرة - بوابة الوسط السبت 06 مايو 2023, 02:42 مساء
استديو تحليل موسع عبر قناة الوسط «WTV» لمواجهات «دورينا».. السبت
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ينطلق الاستديو التحليلي لقناة الوسط «WTV»، اليوم السبت، في تمام الساعة الرابعة بتوقيت ليبيا، ويقدمه الإعلامي عبدالرازق بالحاج، في حضور محللي القناة عبدالرحيم نجم، وعادل الخمسي، وعلي أرحومة.

وتستكمل قناة الوسط «WTV» بث مباريات الأسبوع الخامس (إياب) من مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا»، اليوم السبت، وتتبعها فقرة «VAR» لمدة ربع الساعة، للتعليق على الحالات التحكيمية المشكوك في صحتها خلال المباريات.

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الخمس يحل ضيفا على أبوسليم
يتجدد الموعد مع أربع مباريات، اليوم السبت، عبر شاشات قناة الوسط «WTV»، باستديو تحليلي ينطلق في تمام الساعة الرابعة بتوقيت ليبيا، ويقدم مباراة الخمس، حيث يحل ضيفًا على أبوسليم بإدارة الحكم حمزة معتوق، والمساعدين إبراهيم أبوكوز وحسن التومي، والحكم الرابع مؤمن الساحلي، والمراقب يوسف عبدالله.

دارنس يستضيف شباب الجبل
وفي الموعد ذاته عبر قناة الوسط «WTV2» على ملعب مدينة درنة دارنس، يستضيف شباب الجبل بإدارة الحكم علي الجارح والمساعدين باسم سيف النصر وعبيد محمد، والحكم الرابع عمر الشريف، والمراقب ميلود الورفلي.

أساريا والمحلة على ملعب الزاوية
وتبث قناة الوسط «WTV2» في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا مباراة أساريا والمحلة على ملعب الزاوية، حيث يحل المدينة ضيفا على أساريا بإدارة الحكم رافع الحوتي، والمساعدين عبدالسلام العوامي وأسامة الورفلي، والحكم الرابع عبدالهادي حباس، والمراقب أحمد عاشور.

التعاون ضيف على الأهلي بنغازي
وفي تمام الساعة السادسة والنصف مساء تبث قناة الوسط «WTV» استديو تحليليا لمباراة الأهلي بنغازي، الذي يستضيف التعاون على ملعب شهداء بنينا، بإدارة الحكم أشرف عمر والمساعدين عطية محمد وعبدالباسط سعيد، والحكم الرابع مفتاح الفارسي، والمراقب جمال العريبي.

تردد قناتي الوسط (WTV) على النايل سات
تردد (WTV1): HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6
تردد (WTV2): SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

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